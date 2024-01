Lotto Dstny vient d’officialiser l’arrivée d’Orbea, qui succède à Ridley et devient nouveau partenaire cycle de la formation belge.

Une page se tourne chez Lotto Dstny. À l’image de la séparation entre Lapierre et Groupama-FDJ, l’équipe belge change de vélo en 2024 et met fin au partenariat de 16 ans avec Ridley, comptabilisant plus de 380 victoires ensemble. Les hommes de Stéphane Heulot vont désormais évoluer sur des vélos Orbea, qui souhaite renforcer sa notoriété avec ce partenariat.

Thank you Ridley!

A partnership of 16 years

Over 380 victories together

Everlasting memories created

« Comme Lotto Dstny, nous sommes une marque avec une forte présence mondiale. Grâce à cette collaboration, nous souhaitons étendre notre impact et renforcer notre notoriété dans le monde entier », explique Ander Olariaga, Brand and Communications Director chez Orbea.

« Lotto Dstny trouve en Orbea un allié idéal pour continuer à améliorer les performances de toute notre structure. L’adaptation aux nouveaux vélos a été rapide et la volonté de continuer à travailler sur leur développement est omniprésente. Ensemble, je suis certain que nous pouvons réaliser de grandes choses », déclare Stéphane Heulot, CEO de Lotto Dstny.

Histoire commune et vision partagée : le fondement d’un partenariat solide

Orbea et Lotto Dstny, deux noms emblématiques du cyclisme, s’associent dans une démarche qui allie histoire, passion et excellence. Cette union, fruit d’une longue tradition cycliste, est guidée par une vision d’amélioration continue et d’innovation. En Belgique et au Pays basque, berceaux du cyclisme, cette collaboration est perçue comme un symbole d’engagement et d’excellence, portant les valeurs du sport à un niveau supérieur.

Une alliance pour l’excellence : impact et perspectives

Avec 38 ans d’histoire pour Lotto et 183 ans pour Orbea, ce partenariat combine expérience et innovation. L’objectif est clair : atteindre l’excellence dans le sport et dans les affaires. Cet accord représente une opportunité pour les deux entités de démontrer leur engagement envers la performance, l’innovation et la durabilité dans le cyclisme.