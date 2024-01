Qu’est-ce qui définit votre style de pilotage en VTT ? Imaginez votre terrain de jeu idéal. Est-ce un sentier serpentant à travers une forêt, un parcours montagneux exigeant, ou des descentes raides et cassantes ? Votre préférence déterminera le type de VTT. Alors comment bien choisir son VTT ?

Le VTT semi rigide : l’idéal pour les débutants et petits budgets

Pour les débutants, le VTT semi rigide s’impose comme le meilleur choix, de conception moins complexe que le tout suspendu son entretien est facilité mais le point le plus important est qu’il pardonnera moins les erreurs de pilotages et vous permettra de mieux appréhender la technique et vous verrez votre niveau monter au fil du temps. L’aspect budgétaire est aussi intéressant car les semi rigides se trouvent aussi dans des plages de tarif plus abordables que les tout suspendus .

Pour les amateurs de polyvalence : Le VTT de Trail Votre terrain : Des sentiers variés avec autant de montées que de descentes ? Le VTT idéal : Optez pour un VTT de trail tout suspendu avec une suspension de 120-140 mm de débattement et un angle de direction ouvert. Un vélo qui allie agilité et stabilité, parfait pour ces parcours mixtes.

Pour les aventuriers des terrains accidentés : Le VTT All-Mountain Votre défi : Affronter des terrains techniques avec des montées raides et des descentes qui demandent plus d’engagement ? Le VTT idéal : Un all-mountain est votre allié. Avec une suspension plus généreuse entre 140 et 160mm et un angle de direction plus ouvert, il vous assure plus de contrôle dans les descentes complexes, en contrepartie il sera un poil plus fatiguant à emmener dans les montées.

Pour les aficionados de la Vitesse et de l’effort : Le VTT de Cross-Country Votre domaine : Des sentiers techniques, rapides et exigeants sur le plan physique ? Le VTT idéal : Un modèle XC, plus léger, avec une suspension moindre entre 90 et 110mm de débattement et un angle de direction plus fermé. Il privilégie l’efficacité en montée et la vitesse sur les terrains roulants.

Pour ceux qui veulent en découdre : Le VTT d’Enduro Votre adrénaline : Des descentes raides, rocheuses et techniques ? Le VTT idéal : L’enduro, avec son débattement important entre 1600 et 180mm et son angle de direction très ouvert, il est conçu pour offrir une stabilité sans faille sur les terrains les plus exigeants.

Pour les Descendeurs purs et purs : Le VTT de Descente Votre passion : Des descentes exclusives, riches en obstacles et en vitesse ? Le VTT idéal : Choisissez un VTT de descente. Avec sa suspension de 200mm minimum et son angle de direction extrêmement ouvert, il est le roi des terrains les plus rudes. Pour les roues, le 29″ n’est pas forcément le plus judicieux, un montage « mixed wheels » en 27;5″ derrière peut s’avérer intéressant.



Et le Poids dans Tout Ça ? Le poids du vélo est aussi un facteur crucial. Plus il est léger, plus vous aurez de facilité à l’emmener, ce sera aussi un atout majeur dans les montées. Un certain poids peut apporter stabilité et résilience dans les descentes technique mais c’est avant tout la géométrie et le débattement qui auront le plus d’impact.

Alors comment bien choisir votre VTT ?

Votre choix dépend donc de vos préférences personnelles et de votre style de pilotage. Écoutez votre cœur, mais gardez à l’esprit ces conseils techniques pour faire un choix éclairé. Choisir le bon VTT vous apportera du plaisir au guidon et performance, peu importe le sentier que vous choisissez d’explorer.