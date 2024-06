Après plusieurs mois de recherche et développement avec la Groupama-FDJ, Wilier vient de dévoiler le Supersonica SLR, vélo de CLM utilisé par Stefan Küng.

Wilier vient de présenter le Supersonica SLR, son nouveau vélo de CLM, élaboré pour et avec l’équipe Groupama-FDJ. L’objectif de ce nouveau vélo était simple : améliorer d’au moins 10 % les performances aérodynamique. Le nouveau cadre de contre-la-montre et de triathlon améliore l’efficacité aérodynamique près de 16 %* par rapport au précédent cadre de contre-la-montre de la marque italienne (données recueillies en soufflerie lors d’essais comparatifs (Supersonic SLR/Turbine SLR) avec un vent de 50 km/h et un facteur de turbulence de 0,3 %).

Pour ce projet, 2 prototypes ont été construits, des dizaines de kilos d’impression 3D, plus de 50 heures de simulation sur ordinateur, 30 heures passées entre la soufflerie de Silverstone (UK), le vélodrome en Suisse et la route en Belgique. Ces chiffres expriment la force de l’engagement qui a permis la réalisation d’un produit aussi performant et exigeant.

Stefan Küng :

« Je suis très heureux et je dirais même très impressionné par le travail accompli par Wilier. Le défi était très difficile. Dès la signature du contrat entre Wilier et l’équipe en août 2023, ils se sont immédiatement concentrés à 100 % sur le projet du Supersonica. Concevoir un vélo à partir de zéro en neuf mois est déjà une tâche difficile, mais mettre au point le meilleur vélo de contre-la-montre en si peu de temps relevait de l’exploit. Voir toutes ces personnes qui ont participé au projet, qui ont travaillé sur le long terme, qui m’ont suivi et écouté, a été une formidable motivation pour tenter de donner le meilleur de moi-même le jour de la course ».

« Le vélo a été conçu pour aller vite, je l’ai senti dès que je suis monté dessus. Après avoir roulé sur le premier prototype au début de l’année 2024, j’ai demandé quelques modifications. Le second prototype, qui est arrivé peu de temps après, répondait parfaitement à mes demandes. J’ai hâte de pédaler et surtout de gagner ! »

Jérémy Roy, responsable des performances du matériel de Groupama-FDJ

« Le projet du Supersonica est le premier véritable projet développé avec Wilier en partant de zéro. Le laboratoire Innovation Lab de Wilier a consacré à ce projet un nombre d’heures impressionnant et les résultats sont arrivés en des temps record. Après avoir conduit de nombreux essais virtuels puis en soufflerie, nous sommes fiers de voir le résultat : un vélo rapide et moderne qui a pris forme en moins d’une année ».

« Il faut dire que nous avons jeté des bases solides pour le futur de notre collaboration. Les performances sont visibles dans l’extrême attention apportée aux détails : la géométrie a été repensée, l’efficacité aérodynamique maximisée, la rigidité optimisée et le nouveau guidon amélioré. Après avoir suivi attentivement chaque étape du projet, je suis vraiment enthousiaste et j’ai hâte que Supersonica fasse ses débuts dans la course avec Stefan Küng. »

Le kit cadre du Wilier Supersonica SLR sera disponible à 9000€. Le vélo complet sera lui proposé à partir de 20 500 €.