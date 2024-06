Specialized vient de dévoiler le nouveau S-Works Tarmac SL8 LTD de la Red Bull Bora-Hansgrohe qui sera utilisé sur le Tour de France.

Red Bull Bora-Hansgrohe et Specialized viennent de dévoiler le nouveau vélo de l’équipe pour le Tour de France 2024. Le vélo dispose d’un graphisme, appelé » Sticker Slap « , conçu par Tom Briggs, Lead Concept Graphic Designer de Specialized. La performance imparable du Tarmac SL8 rencontre les roues Rapide CLX II Team de Roval, le cockpit Rapide avec le nouveau groupe SRAM RED AXS, et la selle S-Works Power avec Mirror, jusqu’aux pneus Turbo Cotton pour les jours de course et un support de compteur personnalisé avec le dernier Hammerhead.

Seuls 500 vélos numérotés individuellement seront produits. Le prix de ce vélo LTD a augmenté de 2500 euros par rapport au SW Tarmac SL8. Cette augmentation est notamment due au fait qu’il est équipé d’un jeu de direction CeramicSpeed, d’un Boitier de pédalier CeramicSpeed et de la peinture et des pièces LTD. Le S-Works Tarmac SL8 LTD de la Red Bull Bora-Hansgrohe sera affiché au prix de 17 000 €.

Tom Briggs, graphiste en chef du concept

« Le design est inspiré par la culture des jeunes et l’esthétique du skateboard des années 90. Le regroupement de logos sur les planches sous forme d’autocollants montre l’authenticité et la connexion à quelque chose de contre-culture. Le look « sticker slap » crée un visuel dynamique qui représente l’identité de l’équipe et la façon dont elle se perçoit comme faisant partie d’une culture cycliste plus large. C’est un nouveau look, un nouveau jour pour le peloton, et Specialized crée quelque chose d’unique dans un monde qui se ressemble trop souvent. »