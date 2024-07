Julbo vient de présenter le finisher evo, son nouveau casque haute performance déjà utilisé par l’équipe Groupama-FDJ.

Julbo est une marque française fondée en 1888 dans le Jura et reconnue aujourd’hui pour son expertise dans le monde de l’Eyewear. Il y a deux ans, l’entreprise s’est lancé un nouveau défi : se faire un nom dans l’univers du vélo de route. Julbo devient alors en janvier 2023 partenaire officiel de l’Équipe cycliste Groupama-FDJ avec qui elle co-développe le haut de gamme du casque performance.

« Julbo souhaitait percer sur le marché du casque performance et l’Équipe cycliste Groupama-FDJ cherchait un partenaire pour développer un casque et être impliquée dans la fabrication du produit pro idéal, la collaboration était donc évidente », explique Jérémy Roy, le responsable des partenariats techniques de L’équipe cycliste Groupama-FDJ.

Dans les coulisses de la création

Dans le but d’apporter aux cyclistes un confort optimal, l’intégralité des crânes des coureurs de la formation WorldTour a été scannée par le laboratoire de recherche et développement Groupama-FDJ. Cette étape a permis d’établir des références pour trois morphotypes de têtes, répartis en 3 tailles. Le pôle de développement de Julbo a par la suite croisé ces données avec ses propres résultats internes pour déterminer le parfait ajustement. En complément, un nouveau système de maintien occipital est mis au point, apportant un ajustement plus complet, plus précis et plus léger. Il combine un serrage circulaire à 360° avec un réglage vertical important pour garantir un ajustement personnalisé.

Julbo a défini la construction interne et les épaisseurs de la coque afin de combiner la capacité de protection et son volume. L’intégration d’une pièce de renfort ROLL CAGE permet d’obtenir une structure plus compacte et légère. Elle autorise de larges ouvertures pour une meilleure ventilation tout en sécurisant la conformité aux exigences des normes. « Intégrer la pièce Roll Cage interne, permet d’optimiser les épaisseurs différenciées pour alléger la structure du casque et conserver une protection maximale. Cette pièce a nécessité des efforts de développement important », explique Nicolas Defude (Chef de Produits Julbo).

La sécurité au coeur de la conception

Julbo a défini la construction interne et les épaisseurs de la coque afin de combiner la capacité de protection et son volume. L’intégration d’une pièce de renfort ROLL CAGE permet d’obtenir une structure plus compacte et légère. Elle autorise de larges ouvertures pour une meilleure ventilation tout en sécurisant la conformité aux exigences des normes. Au-delà du respect des normes, la technologie MIPS® est adoptée d’emblée à la demande des coureurs afin de réduire la force rotationnelle transmise à la tête lors de certains chocs obliques. « Avec des vitesses moyennes toujours plus élevées, le casque reste le seul équipement de sécurité du coureur. Nous avons mis au défi les équipes de Julbo pour garantir qu’il n’y ait aucun compromis sur ces critères de sécurité », explique Jérémy Roy

L’aérodynamisme poussé à son paroxysme

Avec l’appui du logiciel d’analyse CFD (Computational Fluid Dynamics) de référence @ANSYS DISCOVERY, les équipes de design de Julbo et de recherche et développement Groupama-FDJ ont évalué de nombreuses versions du casque jusqu’à la définition des formes les plus prometteuses. Les lignes du casque ont été soigneusement étudiées pour optimiser le flux d’air de l’avant à l’arrière, réduisant ainsi les décrochages et les turbulences, qui sont synonymes de perte de rendement pour le cycliste. “Pour un cycliste professionnel (70kg, SCx de 0,21), 70% de la puissance consommée est liée à l’aérodynamique à 40km/h« , indique Alexis, directeur de la soufflerie Aeoroptimum.

Sur la base de ce travail préparatoire, des prototypes ont été réalisés et modifiés à l’envoi lors de 3 sessions d’essais en soufflerie chez Aeroptium à Nevers – Magny-Cours. Ces tests ont été réalisés selon le protocole défini par l’équipe cycliste incluant différentes vitesses, angles d’incidence du vent et positions du coureur.

Une Aero Shell pour une modularité accrue

La coque amovible Aero Shell est issue d’un brainstorming pendant la phase d’avant-projet. À la fois aérodynamique, novatrice et répondant à une réflexion responsable, elle permet d’avoir un accessoire unique trois-en-un : un casque ventilé pour l’été, un casque aéro pour rouler vite et adapté aux intempéries. La forme en ogive, le bossage supérieur de la coque et ses ouvertures frontales stratégiquement placées permettent un écoulement optimisé de l’air dans et autour du casque pour réduire au maximum la traînée aérodynamique du coureur.

En hiver, la coque réduit le nombre de ventilations pour une protection optimale contre le froid et les éléments (pluie, neige,…). Cette option modulable transforme le produit en le faisant passer d’un casque aéré haut de gamme à un casque aéro haute performance quelle que soit la saison.

Rangement spécifique pour les lunettes

Le savoir-faire lunetier de Julbo a permis d’optimiser la compatibilité du finisher evo avec les lunettes pendant l’action. Ce nouveau casque intègre également l’EYEWEAR STORAGE SYSTEM : un rangement spécifique, intuitif et sûr pour garder ses lunettes de soleil. Le bénéfice de cette innovation : limiter le conflit des branches avec le crâne du coureur qui est toujours extrêmement désagréable !

Le casque finisher evo Groupama-FDJ dispose d’une structure en polystyrène blanche renforcée par une décoration épurée qui lui confère une originalité certaine dans le peloton. Le fait de privilégier au maximum les couleurs claires permet de lutter en partie contre la chaleur générée par le rayonnement solaire. Le nouveau casque de Julbo se positionne comme le casque haut de gamme et haute performance de la marque. Pour les cyclistes moins aguerris, la marque propose le casque Sprint, et le casque fast lane en différents coloris et plusieurs tailles.

Les gains du casque finisher evo :

Entre le casque Julbo finisher evo sans shell et le casque Julbo fast lane, il y a un gain de 9.1 Watts. Cette valeur a été dégagée selon les conditions de tests suivantes : vent de face à 40km/h, 50km/h et 70km/h.

Entre le casque Julbo finisher evo avec shell et le casque Julbo sprint, il y a un gain de 15,4 Watts. Cette valeur a été dégagée selon les conditions de tests suivantes : vent de face à 40km/h, 50km/h, 70km/h et vent de côté 50km/h, angle 10° et 50km/h, angle 20°.

Pour un effort de 4h à 300W le gain énergétique apporté par le casque Julbo finisher evo sans sa shell est de 4 minutes. Ces données sont issues d’une comparaison avec le casque Julbo fast lane.

Pour un effort de 4h à 300W le gain énergétique apporté par le casque Julbo finisher evo avec sa shell est de 12min20. Ces données sont issues d’une comparaison avec le casque Julbo sprint.

Cela signifie qu’à effort équivalent, le coureur pourra tenir avec le nouveau casque Julbo de 4 à 12minutes 20 en plus.

L’ajout de la shell aéro sur le casque FINISHER EVO améliore les performances du produit de 9 Watts par rapport à la même version sans sa shell.

Le casque finisher evo sans sa shell permet une meilleure évacuation de la chaleur par la tête en comparaison des autres casques Julbo sur le marché. Pour une température ambiante de 33°C le gain est de 0.5°C sur la température corporelle, soit 2% d’amélioration. Cette mesure a été réalisée pendant un test à l’effort d’une durée de 40minutes sur un coureur de l’Equipe cycliste Groupama-FDJ.

Le finisher evo en détails :