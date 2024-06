Garmin vient de présenter le nouveau Edge 1050, le compteur le plus performant jamais conçu par l’entreprise américaine.

Garmin a annoncé, ce mardi, le lancement du Edge ® 1050 , son compteur de vélo le plus performant et le plus connecté jamais conçu. Doté d’un écran tactile, l’Edge 1050 combine navigation avancée, suivi des performances, assistance aux cyclistes et connectivité intelligente. Il dispose d’une batterie assurant une autonomie allant jusqu’à 20 heures pour un usage intensif et jusqu’à 60 heures en mode économie d’énergie. Grâce à ses nombreuses fonctions d’entraide, les cyclistes peuvent recevoir des alertes sur les dangers de la route signalés par les autres utilisateurs, consulter la messagerie intégrée et voir les classements pendant les sessions GroupRide. De plus, de nouvelles fonctionnalités telles que la création de parcours directement sur l’appareil, Garmin Pay™, et le haut-parleur intégré enrichissent l’expérience utilisateur.

Dan Bartel, vice-président des ventes monde Garmin :

« Nous sommes ravis de présenter notre compteur de vélo le plus performant et le plus avancé à ce jour : l’Edge 1050. Offrant une expérience exceptionnelle pendant les trajets, une navigation avancée et des fonctions axées sur la communauté, notre tout dernier compteur de vélo est conçu pour garder la motivation des cyclistes intacte, qu’ils planifient une sortie en groupe avec des amis ou une longue aventure en solo ».

Roulez ensemble

Les cyclistes peuvent vivre encore plus d’aventures avec des fonctionnalités conçues pour rassembler la communauté :

Les améliorations apportées à GroupRide permettent aux cyclistes de rester connectés grâce à la messagerie intégrée, à la position en temps réel et aux alertes de détection d’incident. Ces alertes peuvent avertir les autres cyclistes et les guider vers la personne ayant besoin d’aide. Ils peuvent également donner une dimension compétitive à leurs sorties avec des classements en temps réel pour les montées, ainsi que des récompenses en fin de sortie comme « À fond les ballons » (vitesse maximale la plus élevée), « Moulin à paroles » (le plus grand utilisateur de la messagerie GroupRide), « Rouleur » (le plus de temps passé à pédaler) et bien plus encore.

Ils peuvent recevoir des alertes indiquant les dangers signalés sur la route par d’autres cyclistes, tels que des nids-de-poule ou des arbres couchés, et à leur tour, prévenir les autres cyclistes.

Les mises à jour GroupRide et les alertes indiquant les dangers sur la route seront bientôt disponibles sur les compteurs de vélo Edge 540, Edge 840 et Edge 1040.

Autres nouveautés :

Design repensé : le boîtier biseauté, les boutons discrets entièrement métalliques et le support quart de tour remplaçable sont assortis d’un écran LCD de 3,5″.

le boîtier biseauté, les boutons discrets entièrement métalliques et le support quart de tour remplaçable sont assortis d’un écran LCD de 3,5″. Paiements sans contact Garmin Pay™ : plus besoin d’emporter de la monnaie pour obtenir un rafraîchissement ou faire une pause gourmande au milieu de la sortie grâce à une simple pression sur l’Edge.

plus besoin d’emporter de la monnaie pour obtenir un rafraîchissement ou faire une pause gourmande au milieu de la sortie grâce à une simple pression sur l’Edge. Haut-parleur intégré : pour écouter les instructions vocales d’entraînement et de navigation, alerter les cyclistes et les piétons sur la route grâce à une sonnette intégrée à l’appareil.

Créateur de parcours intégré à l’appareil : pour créer facilement des parcours directement sur l’appareil à l’aide de l’écran tactile réactif, et activer ou désactiver les différents calques de cartes.

pour créer facilement des parcours directement sur l’appareil à l’aide de l’écran tactile réactif, et activer ou désactiver les différents calques de cartes. Type de revêtement : pour visualiser les routes avec et sans revêtement sur l’Edge pendant les sorties, et recevoir des alertes à l’approche des sections sans revêtement.

pour visualiser les routes avec et sans revêtement sur l’Edge pendant les sorties, et recevoir des alertes à l’approche des sections sans revêtement. Itinéraires pour tout type de vélo : pour adapter le parcours au type d’activité : VTT, vélo de route ou gravel.

pour adapter le parcours au type d’activité : VTT, vélo de route ou gravel. Gestionnaire de cartes avec connectivité Wi-Fi® : pour ajouter, échanger ou mettre à jour des cartes supplémentaires via Wi-Fi®, directement sur le compteur de vélo.

Découvrez l’Edge 1050 en vidéo

Préparez-vous pour votre prochaine sortie à vélo

Doté d’outils d’entraînement avancés, l’Edge 1050 est là pour aider les cyclistes à se surpasser à chaque sortie. Les programmes d’entraînement Garmin gratuits, tels que les programmes d’entraînement adaptatifs à un événement, proposent des sessions personnalisées qui s’adaptent en fonction des performances et de la récupération. Les suggestions d’entraînement quotidiennes, quant à elles, recommandent des sorties en fonction de la charge d’entraînement actuelle et de la VO2 max du cycliste.

Les données de Firstbeat Analytics™, telles que la VO2 max, le statut d’entraînement, l’acclimatation à la chaleur et à l’altitude, etc., aident les cyclistes à évaluer leurs performances et à comprendre leurs réactions physiologiques. Les fonctions de niveau en cyclisme et d’exigences du parcours leur permettent aussi de comparer leurs capacités aux exigences d’un parcours spécifique, afin de se concentrer sur leurs axes d’entraînement.

Quant au générateur d’itinéraires populaires Trendline™, il permet de trouver les meilleurs itinéraires empruntés par les autres cyclistes Garmin, ou d’utiliser les cartes Garmin Cycle Maps préchargées incluant les données mondiales de Trailforks (sentiers de VTT). Les cyclistes peuvent également utiliser la navigation Pin Drop pour envoyer un point d’intérêt depuis Apple® Plans et recevoir automatiquement la navigation vers cette position.

Au top de vos performances

L’Edge 1050 offre des métriques de performance de pointe pour aider les cyclistes à rouler plus intelligemment. Les données de Stamina en temps réel permettent de surveiller et d’ajuster les efforts, facilitant ainsi l’adaptation du programme d’entraînement ou la gestion de l’allure. Le guide de puissance, prenant en compte le vent et le Stamina actuel du cycliste, ajuste les objectifs de puissance en temps réel.

ClimbPro affiche l’ascension et la pente restantes pour chaque montée, qu’il s’agisse d’un parcours enregistré ou non, tandis que le widget Explorateur d’ascension permet de consulter les montées à proximité sur l’appareil ou sur Garmin Connect. Les dynamiques de cyclisme avancées fournissent des informations détaillées sur les performances incluant des métriques de VTT, telles que le nombre de sauts, la distance de saut, le Grit® et le Flow™, pour suivre chaque parcours4.

Restez vigilant, restez connecté

Pour pédaler en toute confiance, l’Edge 1050 inclut des fonctions de sécurité telles que le LiveTrack et la détection d’incident. L’appareil est compatible avec la gamme de radars pour vélo et de feux intelligents Varia™, ainsi qu’avec les appareils de communication par satellite inReach®. Pour pédaler toute l’année, l’Edge 1050 se couple facilement aux home trainers connectés Tacx® et peut également être personnalisé avec des champs de données, des applications et des widgets depuis l’application mobile Connect IQ™ Store.

L’Edge 1050 est désormais disponible à un prix de vente conseillé de 749,99 €.