Cannondale vient de dévoiler une nouvelle version du LAB71 SuperSix EVO, équipée du groupe Sram Red AXS.

Quelques jours après la présentation du nouveau groupe Sram Red AXS, Cannondale vient de présenter son vélo de route de compétition le plus avancé : le LAB71 SuperSix EVO avec un groupe Sram Red AXS. Ce nouveau modèle est commercialisé au prix de 15 499 €.

Plus rapide partout Il s’agit de la version la plus poussée du modèle phare de Cannondale, utilisé notamment par l’équipe EF Education-EasyPost. La fabrication est en carbone ultra-léger Série 0, avec une attention extrême aux détails, qui permet au LAB71 SuperSix EVO d’être l’un des vélos les plus compétitifs.



Description du modèle

Ce SuperSix EVO LAB71, habillé d’une peinture Burnt Pewter à effet Nimbus, est un vélo de course ultra-premium dans tous les sens du terme. Les meilleurs composants, comme le dernier groupe électronique sans fil Sram Red AXS – avec capteur de puissance -, le cockpit en carbone monobloc SystemBar R-One et les jantes Reserve Turbulent Aero 42/49 montées avec moyeux DT Swiss 180 et roulements en céramique SINC.