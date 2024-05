L’appel des sentiers : une gamme élargie pour les coureurs de gravel et VTT cross-country

Une collection pensée pour l’aventure

Depuis son lancement en 2021, la collection Alt_Road™ de MAAP a été un appel aux coureurs désireux de s’évader et de découvrir des terrains sauvages. Cette gamme s’adresse à ceux qui cherchent à vivre des épopées de plusieurs jours à travers des sentiers hors-piste ou à trouver des raccourcis inédits pour s’échapper du quotidien. Avec cette nouvelle collection, MAAP étend son offre pour soutenir davantage de coureurs dans leurs aventures off-road.

Les produits phares de la collection

Alt_Road™ Cargo Bib Liner et Overshort

Les deux nouveautés majeures de cette collection sont le Cargo Bib Liner et l’Overshort Alt_Road™. Ensemble, ils offrent une combinaison parfaite entre confort, respirabilité et protection. Le Cargo Bib Liner dispose d’un ingénieux système de triple poche arrière, permettant un stockage efficace sans avoir besoin de porter un maillot avec des poches. L’Overshort apporte une esthétique et une protection robustes, idéales pour les longues journées sur les sentiers.

Caractéristiques du Cargo Bib Liner :

Système de triple poche arrière

Respirabilité élevée

Confort optimisé pour les longues distances

Caractéristiques de l’Overshort :

Protection robuste

Style et confort

Conçu pour les aventures prolongées

Alt_Road™ WindJacket et Vest

La collection inclut également la veste et le gilet coupe-vent Alt_Road™. Fabriqués en tissu Pertex® Equilibrium, ces articles offrent une protection légère contre les intempéries tout en assurant une régulation optimale de la température. Une fermeture éclair bidirectionnelle permet d’ajuster la coupe et l’aération selon les besoins.

Caractéristiques de la Wind Jacket et Vest :

Tissu Pertex® Equilibrium

Protection légère et respirabilité

Fermeture éclair bidirectionnelle

Système de serrage intelligent

Tech Tees et nouveautés

Pour les coureurs préférant les Tech Tees, MAAP propose trois nouvelles options, dont le Zip Tee. Ce modèle combine le style d’un Tech Tee avec la polyvalence d’un maillot zippé, offrant durabilité et régulation thermique. Les Tee-shirts Tech à manches longues et courtes, améliorés avec des tissus légers, durables et à séchage rapide, sont également disponibles.

Caractéristiques des Tech Tees :

Tissus légers et durables

Protection UPF30+

Poche arrière zippée sécurisée

Engagement envers la nature

MAAP ne se contente pas de créer des vêtements performants. La marque répond à l’appel de la nature avec son programme « Help Wanted ». Ce programme vise à soutenir des organisations environnementales locales via des subventions, des événements communautaires et des campagnes de sensibilisation. MAAP organise des événements « Help Wanted » à travers le monde pour encourager la communauté à contribuer à la conservation des espaces sauvages.

Événements et communauté

Les événements « Help Wanted » réunissent la communauté MAAP autour de randonnées et d’initiatives de conservation, soulignant l’importance de protéger les espaces naturels que nous aimons explorer.

Disponibilité et informations complémentaires

Les produits de la nouvelle collection Alt_Road™ sont disponibles dès maintenant sur le site officiel de MAAP et chez certains détaillants. La gamme complète inclut des articles pour chaque besoin des coureurs, des bib shorts aux vestes thermiques.

Gamme complète de vêtements :

Cargo Bib Liner

Overshort

Short Sleeve Zip Tee

Short Sleeve Tech Tee

Long Sleeve Tech Tee

Pertex® Equilibrium Wind Jacket

Pertex® Equilibrium Wind Vest

Short Sleeve Jersey

Long Sleeve Jersey

Cargo Bib Short

Lightweight Anorak

Thermal Jacket

Thermal Vest

Accessoires :