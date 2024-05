Shimano élargit sa gamme Gravel en présentant le nouveau groupe GRX Di2 2 x 12 vitesses, pour des options de transmissions optimisées. La famille des composants gravel 12 vitesses s’électrifie avec l’arrivée du nouveau groupe GRX RX825 Di2 2 x 12 vitesses. Ces composants combinent un changement de vitesses électronique performant et éprouvé, avec des options de transmissions optimisées pour les cyclistes en quête d’aventures, de plaisir, et même pour les coursiers. Ce nouveau groupe offre des manettes confortables offrant plus de contrôle, un dérailleur arrière SHIMANO SHADOW RD+ pour une meilleure rétention de la chaîne et un dérailleur avant conçu pour des changements de vitesse précis. Le prix de lancement du groupe s’élève à 2329€.

Une transmission Di2 Un groupe désormais électronique avec un passage de vitesses rapide et précis, et un poste de pilotage sans fil pour des performances ultimes et une fiabilité absolue.

Une transmission gravel optimisée – L’arrivée du 12 vitesses pour une efficacité inégalée et une technologie Shimano HYPERGLIDE+ pour un passage de vitesses fluide, qu’importe les conditions.

– L’arrivée du 12 vitesses pour une efficacité inégalée et une technologie Shimano HYPERGLIDE+ pour un passage de vitesses fluide, qu’importe les conditions. Une ergonomie améliorée – L’équilibre parfait entre confort et grip. Cette nouvelle génération offre une ergonomie inégalée, un poste de pilotage plus épuré et encore plus de personnalisation. Les options de transmission du GRX 2 x 12

Cette nouvelle génération de composants électroniques est une option de transmission supplémentaire en face de la version mécanique dévoilée l’an dernier. Les nouveaux leviers GRX RX825 Di2, les boutons satellites complémentaires, les dérailleurs combinés aux composants déjà existants (cassette, pédalier, chaîne) offrent une transmission 12 vitesses performante et fiable en version électronique à tous les pratiquants gravel.

Comme pour les composants mécaniques RX820, les cyclistes ont le choix d’un pédalier double 48-31 dents ou d’une version 46-30 dents avec le pédalier RX620. De même, les cyclistes peuvent choisir entre une cassette 11-36 ou 11-34 dents pour un large choix d’étagements avec des rapports rapprochés. Le tout offrant une cadence de pédalage toujours optimale.

Options de dentures compatibles GRX RX825 Di2 :

48/31 dents, pédalier RX820

46/30 dents, pédalier RX610

11-36 dents, cassette HG710

11-34 dents, cassettes R9200, R8100, R7100 Changement de vitesses électronique Shimano Di2 pour le Gravel

Comme ses semblables groupes 12 vitesses, DURA-ACE, ULTEGRA, et SHIMANO 105 Di2, le nouveau GRX Di2 est filaire, avec une batterie centrale qui fournit une puissance stable et durable aux dérailleurs avant et arrière. Des fils de plus petit diamètre circulent de la batterie vers chaque dérailleur, éliminant ainsi les jonctions et rationalisant le processus de montage. Poste de pilotage sans fil Shimano Di2

Le groupe Shimano 12 vitesses GRX Di2 permet un cockpit sans fil où les cocottes surélevées disposent d’un revêtement antidérapant pour une meilleure prise en main et plus de confiance dans votre pilotage. On y retrouve en outre, comme sur les manettes GRX RX815 Di2 DUAL CONTROL, un troisième bouton pour un changement de vitesses encore plus intuitif et toujours avec contrôle optimal de la monture sur terrain cabossé. Ce troisième bouton peut être configuré pour faire défiler des informations sur votre GPS et augmenté ainsi votre expérience de la transmission électronique Shimano Di2.

Nouvelle ergonomie spéciale Gravel Les nouveaux leviers DUAL CONTROL bénéficient d’une forme plus incurvée pour s’adapter aux cintres avec du Flare. L’intégration des câbles est bien pensée afin d’offrir un poste de pilotage épuré. Le changement de position des mains, en passant du cintre aux cocottes, est fluide. Les cyclistes ressentiront moins de pression sur les mains avec cette nouvelle ergonomie. ST-RX825 – Manettes hydrauliques DUAL CONTROL

Connectivité sans fil Di2

Commande 2 x 12 vitesses Dual-Control

Leviers à l’ergonomie optimisée pour la pratique du Gravel

Nouvelle forme incurvée spéciale cintre avec du Flare

Revêtement antidérapant

Customisation jusqu’à 3 boutons Di2 via l’application E-TUBE PROJECT Cyclist

Alimentation par piles plates remplaçables (2 x CR1632) avec une durée de vie estimée à 3 ans et demi voir 4 ans

Poids : 415 gr / paire

415 gr / paire PPC : 494,99€ l’ensemble frein-étrier hydraulique Personnalisation des commandes Di2 avec vos accessoires

Le nouveau système Di2 permet également le paramétrage des boutons Di2 pour actionner divers accessoires, un autre avantage clé du changement de vitesse électronique. En appuyant sur l’un des boutons satellites des manettes Shimano, que ce soit sur le haut de la cocotte, dans le creux du cintre ou depuis un bouton intégré à un cintre aéro par exemple, les cyclistes peuvent maintenir leur effort de manière plus cohérente, sans avoir besoin de bouger les mains. Comme le 3ᵉ bouton sur les manettes GRX Di2 dual-control, ces boutons satellites peuvent se voir attribuer diverses fonctions comme le changement de vitesses, contrôler les lumières et les GPS compatibles, ou comme un bouton déclencheur de tours minute lors des entraînements. Le dérailleur arrière SHIMANO SHADOW RD+

Le dérailleur arrière RX825 est doté de la technologie pionnière SHIMANO SHADOW RD+. Avec son levier on/off, la technologie SHADOW RD+ facilite le retrait de la roue arrière lorsqu’elle est désactivée. Quand elle est activée, la transmission est soumise à une tension supplémentaire pour un changement de vitesses plus précis et plus silencieux.



Comme sur les transmissions Shimano Route 12 vitesses Di2, le dérailleur arrière est le cerveau de la transmission. Il communique sans fil avec les manettes, les GPS compatibles et l’application E-TUBE PROJECT Cyclist via un smartphone. Il abrite également le port de charge et un bouton multifonction qui permet aux cyclistes de vérifier facilement le niveau de batterie, de l’appairer via Bluetooth, et d’entrer en mode de réglage pour les deux dérailleurs.

RD-RX825 – Dérailleur arrière :

Technologie SHIMANO SHADOW RD+ pour une meilleure rétention de la chaîne

Connectivité D-FLY intégrée et port de charge

12 vitesses

Compatible avec des cassettes 11-34 et 11-36 dents

Poids : 310 gr

310 gr PPC : 389,99€ Ligne de chaîne optimisée pour plus de dégagement

Comme les tout premiers groupes GRX, la gamme RX825 utilise une ligne de chaîne plus large, +2.5mm, pour offrir plus de dégagement. Ceci est particulièrement utile avec la tendance des pneus plus larges et les terrains de jeux parfois boueux.



FD-RX825 – Dérailleur avant

Ligne de chaîne +2.5mm par rapport aux dérailleurs avant Route

Plus de dégagement pour les pneus à grandes sections

2 x 12 vitesses

Poids : 142 gr

142 gr PPC : 219,99€ Personnalisation E-TUBE PROJECT et FRONT SHIFT NEXT