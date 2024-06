Trek vient de dévoiler le nouveau Madone Gen 8, léger comme l’Emonda et rapide comme la dernière génération du Madone.

Trek a présenté son tout nouveau vélo de course, le Madone Gen 8, une combinaison bouleversante de ses deux modèles emblématiques : léger comme Émonda et rapide comme Madone. Le Madone Gen 8 a été conçu avec la participation des meilleurs coureurs du monde pour être le meilleur partout.

Léger comme Émonda

Le Madone Gen 8 est aussi léger que l’Émonda SLR actuel et 320 grammes plus léger que le Madone précédent. Cette optimisation du poids a été possible grâce à tous les nouveaux carbones OCLV de la série 900 et à de nouvelles conceptions de tubes.

Rapide comme Madone Gen 7

Le Trek Madone Gen 8 est 77 secondes/h plus rapide qu’Émonda et aussi rapide que le précédent Madone avec de nouvelles formes aérodynamiques Full System Foil qui redéfinissent à quoi ressemble la vitesse.

De plus, les nouveaux bidons et cages RSL Aero (inclus avec Madone SLR) contribuent à rendre l’ensemble du système de pilotage plus rapide sur n’importe quel vélo. Avec Madone Gen 8, les clients d’Émonda trouveront un vélo encore plus aérodynamique, et les clients de Madone bénéficieront d’un vélo ultra-léger qui les aide à grimper plus vite que jamais.

Technologie IsoFlow améliorée

La technologie IsoFlow mise à jour du Madone Gen 8 est encore plus légère et 80 % plus conforme verticalement qu’auparavant, absorbant les bruits de la route pour vous aider à rouler plus fort plus longtemps.

Nouveau cintre/potence plus léger et plus ergonomique

Les modèles Madone SLR placent les cyclistes dans la position aérodynamique ultime avec un combo cintre/potence intégré Aero RSL Road mise à jour en carbone OCLV ultra léger, des formes aérodynamiques ultra rapides.

Le tout nouveau Madone SL partage la même technologie de cadre révolutionnaire que le SLR, mais réduit les coûts avec le carbone OCLV série 500 plus économique et des combos cintre/potence en deux pièces. Madone Gen 8 sera disponible dans le monde entier chez certains détaillants Trek et en ligne sur trekbikes.com.