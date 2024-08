RAVEMEN : Quand l’innovation éclaire la route des cyclistes

Née de la passion de cyclistes pour les cyclistes, RAVEMEN s’est rapidement imposée comme un acteur incontournable dans le domaine de l’éclairage vélo. La marque a su se démarquer grâce à son approche novatrice, alliant design optique unique et fonctionnalités centrées sur l’utilisateur. « Chez RAVEMEN, nous concevons chaque produit en pensant d’abord au cycliste », affirme un porte-parole de la marque.

L’une des innovations phares de RAVEMEN est son affichage LED du temps d’autonomie restant. Fini les estimations hasardeuses ! Les cyclistes peuvent désormais connaître précisément l’autonomie de leur éclairage à tout moment. Cette fonctionnalité, présente sur plusieurs modèles, offre une tranquillité d’esprit inégalée lors des sorties nocturnes.

Mais RAVEMEN ne s’arrête pas là. La marque a également intégré des fonctions de contrôle sans fil et de powerbank USB sur certains de ses modèles, démontrant une fois de plus son engagement envers l’innovation et la praticité.

Voir et être vu : le défi relevé par RAVEMEN

PR2000 : La puissance maîtrisée

Le PR2000 est l’exemple parfait de l’innovation RAVEMEN. Ce phare avant offre une puissance impressionnante de 2000 lumens, mais c’est son système de double faisceau HiLo qui le rend vraiment unique. « Le PR2000 permet aux cyclistes de basculer instantanément entre un faisceau puissant pour les routes non éclairées et un faisceau plus doux pour ne pas éblouir les autres usagers en milieu urbain », explique un expert chez Ravemen.

Cette flexibilité est cruciale pour s’adapter à différents environnements de conduite, qu’il s’agisse de routes de campagne sombres ou de rues urbaines animées. Le PR2000 offre également une autonomie impressionnante, pouvant atteindre jusqu’à 15 heures en mode économique.

CR1000 : L’innovation au service de la visibilité

Le CR1000 se distingue par son faisceau en forme de T, une innovation brevetée par RAVEMEN. Cette conception unique permet une diffusion optimale de la lumière, éclairant non seulement la route devant le cycliste, mais aussi les côtés, augmentant ainsi la visibilité périphérique.

Avec une puissance maximale de 1000 lumens, le CR1000 offre six modes d’éclairage différents, s’adaptant à toutes les conditions de conduite. Son autonomie peut atteindre jusqu’à 30 heures en mode économique, faisant de lui un compagnon fiable pour les longues randonnées nocturnes.

La sécurité en plein jour : une priorité pour RAVEMEN

FR300 et TR500 : Les gardiens de la visibilité diurne

RAVEMEN ne néglige pas la sécurité diurne des cyclistes. Les modèles FR300 et TR500 sont spécialement conçus pour améliorer la visibilité des cyclistes pendant la journée. « Trop souvent négligée, la visibilité diurne est pourtant essentielle à la sécurité des cyclistes », souligne un responsable de la sécurité routière.

Le FR300, grand frère du FR160 que nous avions testé, est un véritable phare avec ses 300 lumens. Il offre une visibilité exceptionnelle à l’avant, tandis que le TR500, avec ses 500 lumens, assure une visibilité optimale à l’arrière. Ces deux modèles sont équipés de modes de clignotement spécialement conçus pour attirer l’attention des automobilistes en plein jour.

Le FR300 dispose d’une autonomie allant jusqu’à 20 heures, tandis que le TR500 peut fonctionner jusqu’à 25 heures en mode économique. Ces performances permettent aux cyclistes de rouler en toute sérénité, que ce soit pour un trajet quotidien ou une sortie plus longue le week-end.

L’engagement de RAVEMEN envers la sécurité des cyclistes se reflète dans chaque aspect de leurs produits. De l’optique innovante à l’autonomie prolongée, en passant par les fonctionnalités intelligentes, chaque détail est pensé pour offrir aux cyclistes une expérience de conduite plus sûre et plus agréable.

Pour célébrer son arrivée sur le marché français, RAVEMEN offre une réduction de 10% sur les modèles mentionnés dans cet article.

Cette offre est valable pendant un mois avec le code promo : VELO101.

Que vous soyez un cycliste urbain, un amateur de sorties nocturnes ou un passionné de longues distances, RAVEMEN a la solution d’éclairage adaptée à vos besoins. Alors, prêt à éclairer votre route d’une nouvelle lumière ?

Article rédigé en partenariat avec Ravemen.