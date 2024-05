Révolution du cadre et synergie mécanique : une base solide pour des performances hors normes

En 2020, avec le lancement du premier Rise, Orbea avait déjà établi une nouvelle référence dans le domaine des VTT électriques légers.

Le nouveau modèle va encore plus loin en intégrant un cadre revu pour une rigidité augmentée de 8% à l’avant et de 14% à l’arrière, optimisant ainsi la transmission de force et la réactivité dans les virages serrés et les freinages appuyés. La géométrie du vélo a été peaufinée pour offrir une maniabilité accrue, et le nouveau design asymétrique du cadre améliore la torsion et la réactivité, crucial pour les terrains exigeants.

Le système de batterie sécurisé (Secure Battery System) contribue également à cette rigidité, augmentant la précision de pilotage sur les singles les plus techniques.

le moteur RS Gen2 : fluidité et réactivité à l’assistance

Au cœur de cette bête de course se trouve le nouveau système Rider Synergy (RS) Gen2, le micrologiciel conçu par Orbea pour une interaction parfaite entre le cycliste et la machine équipée du moteur Shimano EP8.

Cette seconde génération apporte une puissance accrue de 15%, et exploite les 85nm de couple que peut délivrer le EP8, disponible même à faible cadence, idéale pour les montées raides ou les sections techniques où la précision est de mise.

Le moteur Shimano EP8, couplés au micrologiciel RS d’Orbea, offrent une sensation de pédalage incroyablement naturelle et une assistance personnalisable à travers deux modes : RS et RS+.

Le mode RS est pensé pour maximiser un pédalage naturel et l’efficacité sur les longues distances ainsi que la souplesse d’utilisation, en proposant 54nm de couple.

Tandis que le RS+ , quant à lui, libère toute la puissance du moteur pour les sprints et les efforts intenses.

Tout est paramétrable via l’application Shimano E-Tube, mettant la personnalisation au premier plan.

Autonomie redéfinie : pour des sorties sans limites

L’autonomie est un point clé de l’innovation avec le Rise. La nouvelle batterie présente une capacité sans précédent, offrant 16% d’autonomie en plus par gramme comparé à la version précédente.

Les utilisateurs peuvent choisir entre une batterie de 420 Wh pour une légèreté maximale ou une de 630 Wh pour des sorties prolongées.

De plus, un Range Extender de 210 Wh (1,1kg)est disponible pour les aventures les plus ambitieuses. Cela garantit de ne jamais être à court de jus, même lors des parcours les plus exigeants.

Configuration sur mesure : un Rise pour chaque rider

Orbea décline le Rise 2024 en deux versions. le Rise SL et le Rise LT, chacun étant configurable à la commande via le programme MyO d’Orbea.

Le Rise LT est équipé d’une fourche Fox 36 de 160 mm et d’un débattement de 150mm à l’arrière. Prêt pour offrir une réponse optimale sur les trails agressifs et sur les pistes d’enduro.

Le Rise SL, présente un débattement arrière de 140 mm et une fourche Fox 34. C’est idéal pour les sentiers roulants. Les deux modèles peuvent être personnalisés jusqu’aux roues, avec des options comme les OQUO MP30-LTD pour la compétition ou les MC32-LTD en carbone pour l’enduro.

Orbea souhaite créer des expériences sur mesure pour chaque type de rider. Avec son cadre innovant, son assistance qui ne cesse d’évoluer et ses options de configuration presque infinies, le nouveau Rise est prêt à redéfinir ce qu’un VTT électrique léger peut accomplir.

Le test du Orbea Rise 2023

Nous aurons l’occasion de comparer la nouvelle mouture du Rise avec la dernière version que nous avions pu tester et de mettre en lumière les nouveautés et de voir ce que cela donne sur le terrain ! Affaire à suivre.

