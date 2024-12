Colango vient de présenter, ce lundi, son nouveau modèle, le Y1Rs. Développé en étroite collaboration avec le Politecnico di Milano et l’Université Khalifa, le Y1Rs représente un bond en avant en matière de conception et de technologie, offrant aux cyclistes un vélo conçu pour répondre aux plus hautes exigences de vitesse et de précision. Le guidon CC.Y1 est une pièce maîtresse des avancées aérodynamiques du Y1Rs. Intégrant la technologie WYND, le design du guidon présente un profil en Y distinctif inspiré de l’ingénierie aéronautique et du sport automobile. Les barres horizontales sont surélevées et détachées du corps central du jeu de direction. Elles minimisent les turbulences dans la zone frontale.

Principales caractéristiques et innovations

La conception WYND réduit le détachement du flux et la traînée, permettant un flux d’air plus fluide sur le guidon et le cockpit. Construit avec une couche de carbone personnalisée, le guidon CC.Y1 est 16 % plus rigide que les principaux concurrents, garantissant aucune perte de puissance pendant les sprints. Entièrement conforme aux réglementations UCI, le guidon est parfaitement intégré aux entretoises et à la fourche, améliorant l’aérodynamisme global sans compromettre la rigidité verticale ou latérale. Le joint de tige de selle présente une nouvelle conception qui optimise à la fois les performances aérodynamiques et le confort du cycliste. Le joint comporte deux éléments en forme de Y imbriqués qui permettent à la tige de selle de s’aligner parfaitement avec le tube de selle tout en suivant le contour de la roue arrière. Cette conception réduit la traînée dans une zone critique de flux d’air.

L’angle accru de la tige de selle permet une meilleure absorption des chocs sans affecter la rigidité du pédalage. Cela garantit plus de fluidité sur les longues étapes ou lors des échappées. Malgré la rigidité élevée du cadre, le joint DEFY offre une souplesse qui réduit la fatigue lors d’efforts prolongés. Le tube diagonal du Y1Rs est méticuleusement conçu pour optimiser le flux d’air tout en préservant l’intégrité structurelle. La section supérieure du tube diagonal suit de près la courbure de la roue avant, réduisant ainsi la traînée causée par l’interaction des roues. Les bidons standard perturbent le flux d’air, mais les porte-bidons intégrés de Colnago sont conçus pour s’aligner avec le tube diagonal, minimisant ainsi la perte aérodynamique tout en conservant leur praticité en étant compatibles avec les bidons de forme ronde standard.

Réduction de 19 % de la traînée

Pour obtenir les performances aérodynamiques avancées du Y1Rs, Colnago a développé un modèle CFD (Computational Fluid Dynamics) extrêmement précis en collaboration avec le Politecnico di Milano et l’Université Khalifa. Les méthodes CFD traditionnelles simplifient souvent à outrance les conditions de flux d’air, ce qui entraîne des inexactitudes. Colnago a affiné son modèle grâce à une cartographie de pression réelle, en perçant 70 trous stratégiquement placés dans des cadres prototypes pour recueillir des données précises sur le flux d’air. Le prototypage rapide avec l’impression 3D a permis des tests itératifs et des modifications de conception, garantissant que le modèle CFD représentait avec précision les conditions réelles. Les données collectées ont été utilisées pour affiner la forme aérodynamique du cadre, ce qui a donné lieu à un modèle deux fois plus précis que les pratiques industrielles standard (erreur moyenne réduite de 30 % à 15 %).

Cette approche méticuleuse a permis à Colnago d’optimiser chaque composant, des profils de tubes au positionnement du guidon et des porte-bidons, garantissant une intégration parfaite et une efficacité aérodynamique. Le Y1Rs offre une efficacité aérodynamique inégalée, validée par des tests approfondis en soufflerie. Par rapport au V4Rs, le Y1Rs nécessite 20 watts de puissance de moins pour maintenir une vitesse de 50 km/h dans des configurations de course réelles. Lors de tests avec un mannequin de course entièrement équipé, le Y1Rs a surpassé les meilleurs concurrents aérodynamiques du World Tour sur tous les angles, excellant particulièrement dans des conditions de vent latéral. Les profils optimisés du Y1Rs et sa zone frontale minimisée contribuent à une réduction de 19 % de la traînée par rapport à son prédécesseur.