Itamar Einhorn (Israel – Premier Tech) a remporté, ce samedi, la 7ᵉ étape du Tour du Rwanda. Membre de l’échappée, le champion d’Israël s’est imposé pour la deuxième fois cette semaine devant Lorenz van de Wynkele (Lotto Dstny Development Team) et Gal Glivar (UAE Team Emirates Gen Z). Joseph Blackmore (Israel – Premier tech) conserve la tête du classement général avant la dernière étape ce dimanche.

