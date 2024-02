Joseph Blackmore (Israel – Premier Tech) a remporté, ce vendredi, la 6ᵉ du Tour du Rwanda. Le jour de ses 21 ans, le Britannique s’est imposé au sommet du Mont Kigali. Il devance Jhonatan Restrepo (Polti-Kometa) et Ilkhan Dostiyev (Astana Qazaqstan Development Team). Blackmore signe sa première victoire chez les professionnels et s’empare de la tête du classement général.

BREAKING:

Joseph Blackmore from @IsraelPremTech Wins Stage 6 of #TdRwanda2024 at Mount Kigali pic.twitter.com/HbsxaVz8Ql

— 𝗧𝗼𝘂𝗿 𝗱𝘂 𝗥𝘄𝗮𝗻𝗱𝗮 🇷🇼 (@tour_du_Rwanda) February 23, 2024