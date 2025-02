Brady Gilmore (Israel – Premier Tech) a remporté, ce mercredi, la 3ᵉ étape du Tour du Rwanda 2025. Déjà vainqueur de la 2ᵉ étape, l’Australien a enchainé une deuxième victoire consécutive. Il devance les Érythréens Yoel Habteab (Bike AID) et Henok Mulubrhan (Érythrée). 4ᵉ de l’étape, Fabien Doubey (Team TotalEnergies) conserve la tête du classement général.

BREAKING:

Brady Gilmore of @IsraelPremTech clinches his second stage win at #TdRwanda2025, triumphing in Stage 3 in Rubavu District.

This victory follows his impressive performance in Stage 2 yesterday in Musanze. #TdRwanda2025 pic.twitter.com/QnTQM4owFh

— 𝗧𝗼𝘂𝗿 𝗱𝘂 𝗥𝘄𝗮𝗻𝗱𝗮 🇷🇼 (@tour_du_Rwanda) February 26, 2025