Brady Gilmore (Israel – Premier Tech) a remporté, ce mardi, la 2ᵉ étape du Tour du Rwanda 2025. Au terme des 112,8 km de course entre Kigali et Musanze. L’Australien, qui a décroché sa première victoire chez les professionnels, s’est imposé au sprint devant son coéquipier Itamar Einhorn. Comme sur la 1ʳᵉ étape, Lorenzo Manzin (Team TotalEnergies) prend la 3ᵉ place. Fabien Doubey (Team TotalEnergies) conserve la tête du classement général.

