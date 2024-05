Alors qu’il va disputer le premier Grand Tour de sa carrière à l’occasion du Giro, Ewen Costiou a prolongé son contrat avec Arkéa-B&B Hotels.

Lauréat d’étape et deuxième du Région Pays de la Loire Tour, Ewen Costiou a prolongé son contrat avec l’équipe Arkéa-B&B Hotels jusqu’en 2026. À 21 ans, le Breton va disputer son premier Grand Tour à l’occasion du Tour d’Italie, qui a lieu du 4 au 26 mai.

Ewen Costiou :

« Je suis heureux d’avoir prolongé avec l’équipe Arkéa-B&B Hotels jusqu’en 2026, cela nous permet de continuer à travailler sur une bonne durée conjointement. L’objectif est d’étoffer encore davantage mon palmarès. Je me sens bien au sein de la formation Arkéa-B&B Hotels, Emmanuel Hubert, le Manager Général et toute la direction sportive m’apportent leur confiance. C’est aussi la raison pour laquelle j’ai prolongé. Je suis jeune mais on m’octroie un rôle de plus en plus important au sein de l’équipe. Arkéa-B&B Hotels c’est aussi une formation bretonne, et forcément c’est un plus. Je sais que nous sommes soutenus par nos fans, les amateurs de cyclisme de notre territoire, donc c’est toujours motivant de courir pour une formation qui est basée sur les terres dont on est originaire ».

Emmanuel Hubert, manager général Arkéa-B&B Hotels :

« Ewen est l’un des coureurs avec lesquels nous souhaitons construire l’avenir de notre formation, au même titre que Kévin Vauquelin, et de nombreux autres jeunes talents qui font la richesse de notre effectif. Il incarne l’avenir du cyclisme français, et nous ne connaissons pas encore ses limites sur un plan international. Il a démontré de belles promesses récemment sur les routes de Paris-Nice avec une adversité de très haut rang, puis a confirmé sur les routes du Région Pays de la Loire Tour, en allant décrocher son tout premier succès dans les rangs professionnels. Ewen est un talent breton, une pépite qu’il convient de continuer à polir, ce que nous allons faire durant ces prochaines années afin de lui donner le plus d’éclat possible. »