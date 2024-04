Ewen Costiou (Arkéa-B&B Hotels) a remporté, ce mercredi, la 2ᵉ étape du Région Pays de la Loire Tour. Dans les deux dernières ascensions de la côte de Rue Chèvre (400 mètres à 11%), Benoît Cosnefroy (Décathlon AG2R La Mondiale) tente de partir seul, mais ne parvient pas à faire la différence. Un groupe de neuf coureurs parvient à prendre quelques longueurs d’avance sur le peloton. Juste avant la flamme rouge, Ewen Costiou profite d’un moment de répit pour placer une belle accélération. À 21 ans, le Breton s’impose en solitaire et s’offre sa toute première victoire chez les professionnels. Il devance Sam Bennett (Décathlon AG2R La Mondiale) et Émilien Jeannière (Team TotalEnergies). Costiou fait coup double et s’empare de la tête du classement général.

Ewen Costiou remporte en solitaire la deuxième étape du Région Pays de la Loire Tour et prend la tête du général ! Une belle première victoire chez les pros pour le coureur d'Arkéa-B&B, en faisant le coup du kilomètre ! #lequipeVELO pic.twitter.com/aqCGUYCLzR — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) April 3, 2024

La réaction d’Ewen Costiou :

Le classement de la 2ᵉ étape du Région Pays de la Loire Tour