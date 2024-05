Alors qu’il vient d’effectuer sa première sortie en extérieur depuis sa chute, Jonas Vingegaard espère être au départ du Tour de France 2024.

Plus d’un mois après sa terrible chute sur les routes du Tour du Pays-Basque, Jonas Vingegaard vient d’effectuer sa première sortie en extérieur. Sorti de l’hôpital le 16 avril, le coureur de la Visma | Lease a Bike a donné de ses nouvelles dans une vidéo publiée par l’équipe néerlandaise.

Jonas is back riding on his bike outside again. 🤩🐝

Hear what he has to say about his recovery and the Tour de France. pic.twitter.com/Rf1d3odoeM

— Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) May 7, 2024