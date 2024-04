Après 12 ans chez les professionnels, Alexis Vuillermoz va mettre un terme à sa carrière à l’issue de la saison 2024.

Après Julien Simon, Alexis Vuillermoz prendra, lui aussi, sa retraite sportive fin 2024. Le coureur de la TotalEnergies a levé les bras à neuf reprises durant sa carrière. Il s’est notamment imposé au sommet du Mûr-de-Bretagne lors de la 8ᵉ étape du Tour de France 2015. Plus récemment, Vuillermoz a remporté la 2ᵉ étape du Critérium du Dauphiné 2022, sa dernière victoire.

La réaction d’Alexis Vuillermoz :

« L’heure n’est pas aux remerciements ni aux au revoir, mais je souhaitais partager cette nouvelle pour savourer au mieux cette dernière saison. Nous ne sommes qu’au mois d’avril, la saison est encore extrêmement longue avec bon nombre d’objectifs à réaliser pour l’équipe et pour moi, à commencer par la Classique Grand Besançon et le tour du Jura. C’est un week-end qui me tient très à cœur puisque ce sont mes origines, c’est une réelle chance de pouvoir courir à domicile pour ma dernière saison. Un réel objectif ! Les classiques ardennaises seront à mon programme aussi, c’est une fierté de pouvoir réaliser la Flèche et Liège auprès de mes coéquipiers que j’aiderai au mieux. Forcément, je vais tout faire pour être le plus performant possible. D’ici octobre, j’espère bien être le plus de fois possible aux avant-postes. »