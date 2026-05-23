Natnael Tesfatsion (Movistar Team) a remporté, ce samedi, la 4ème étape des 4 Jours de Dunkerque 2026. L’Érythréen s’est imposé au sommet du Mont Cassel. Il devance Stan Dewulf (Décathlon CMA CGM) et Kim Heiduk (Netcompany Ineos). 7ème de l’étape, Laurence Pithie (Red Bull Bora-Hangrohe) conserve le maillot rose de leader avant la dernière étape ce dimanche. Il comte 07″ d’avance sur Tesfatsion et 11″ sur Rasmus Tiller (Uno-X Mobility).
Natnael Tesfatsion remporte l’étape reine des 4 Jours de Dunkerque, à Cassel !
Laurence Pithie conserve lui la tête du général pour quelques secondes ! #lequipeVELO pic.twitter.com/HtcE9XOLTW
— la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) May 23, 2026
Le classement de la 4ème étape des 4 Jours de Dunkerque 2026
- Natnael Tesfatsion
- Stan Dewulf
- Kim Heiduk