Les 4 Jours de Dunkerque 2025 ont lieu du 14 au 18 mai. Voici le parcours et les favoris de cette 69ᵉ édition.

La 69ᵉ édition des 4 jours de Dunkerque débute ce mercredi 14 mai. Les coureurs s’élanceront pour cinq étapes à travers la région des Hauts-de-France. Créée en 1955, la course est inscrite au calendrier UCI Pro Series et rapporte 200 points au vainqueur du classement général. Cette année, pour la première fois, la Classique Dunkerque / Grand prix des Hauts-de-France aura lieu la veille du départ, ce mardi 13 mai, pour lancer les hostilités. L’an dernier, Sam Bennett (Décathlon AG2R La Mondiale) avait dominé les 4 Jours de Dunkerque avec quatre victoires d’étape et le classement général. L’Irlandais avait devancé Paul Penhoët (Groupama-FDJ) et Jenno Berckmoes (Lotto Dstny).

Le palmarès des 4 Jours de Dunkerque

Le parcours des 4 Jours de Dunkerque 2025

1ʳᵉ étape : Sainte-Catherine → Amiens (177,3 km)

2ᵉ étape : Avesnes-sur-Helpe → Crépy-en-Valois (178,7 km)

3ᵉ étape : Valenciennes → Famars (154,2 km)

4ᵉ étape : La Chapelle d’Armentières → Cassel (172,7 km)

5ᵉ étape : Wormhout → Dunkerque (185,6 km)

Les favoris des 4 Jours de Dunkerque 2025





Samuel Watson (Ineos Grenadiers) ★★★★





Axel Zingle (Visma | Lease a Bike) ★★★★





Paul Penhoët (Groupama-FDJ) ★★★





Riley Sheehan (Israel – Premier Tech) ★★★





Cees Bol (XDS Astana) ★★★





Pierre Gautherat (Décathlon AG2R La Mondiale) ★★





Yves Lampaert (Soudal Quick-Step) ★★





Erlend Blikra (Uno-X Mobility) ★★





Alberto Bettiol (XDS Astana) ★★





Bryan Coquard (Cofidis) ★





Alexandre Delettre (TotalEnergies) ★





Jenno Berckmoes (Lotto Cycling Team) ★





Comment suivre les 4 Jours de Dunkerque 2025 à la TV ?

Les 4 Jours de Dunkerque 2025 seront à suivre en direct sur les antennes d’Europsort, Weo TV ou encore sur France 3 Hauts-de-France.