Victor Papon (Nice Métropole Côte d’Azur) a remporté, ce jeudi, la 2ème étape des 4 Jours de Dunkerque 2026. Dans le final, les quatre rescapés de l’échappée font de la résistance et vont se disputer la victoire au sprint. Daniel Årnes (Van Rysel Roubaix) fait le travail pour son coéquipier Kévin Avoine, qui était san doute le plus rapide, mais qui a lancé de trop loin son sprint. Maillot de meilleur grimpeur sur les épaules, Victor Papon s’impose au sprint devant Maël Guégan (CIC Pro Cycling Academy) et Kévin Avoine. Laurence Pithie (Red Bull Bora-Hansgrohe) règle le sprint du peloton à la 5ème place et conserve le maillot rose de leader.

🫨 Quel final incroyable sur la deuxième étape des Quatre Jours de Dunkerque ! L’échappée a résisté au retour du peloton et Victor Papon s’impose de justesse devant Maël Guégan et Kévin Avoine ! #lequipeVELO pic.twitter.com/qrhC2UXpNT — la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) May 21, 2026