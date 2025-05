Pierre Gautherat (Décathlon AG2R La Mondiale) a remporté, ce vendredi, la 3ᵉ étape des 4 Jours de Dunkerque 2025. Dans le final de cette étape des pavés, le Français a placé son attaque décisive à 1,5 kilomètre de l’arrivée et a résisté au retour des sprinters dans les derniers mètres pour s’offrir sa première victoire chez les professionnels. Il devance Jake Stewart (Israel – Premier Tech) et Axel Zingle (Visma | Lease a Bike), qui conforte son maillot rose de leader, 04″ devant Gautherat.

Pierre Gautherat wins the 3rd stage of 4 Jours de Dunkerque after timing his attack perfectly!! That was awesome!

— Eemeli (@LosBrolin) May 16, 2025