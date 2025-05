Axel Zingle (Visma | Lease a Bike) a remporté, ce mercredi, la 1ʳᵉ étape des 4 Jours de Dunkerque 2025. Au terme des 177,3 km de course entre Saint-Catherine et Amiens, l’Alsacien s’est imposé au sprint devant Tobias Lund Andresen (Picnic PostNL) et Stian Fredheim (Uno-X Mobility). Axel Zingle décroche sa première victoire sous les couleurs de la formation Visma | Lease a Bike et s’empare du maillot rose de leader.

Axel Zingle wins the first stage of 4 Jours de Dunkerque!https://t.co/eJR2sKSlmA pic.twitter.com/JaKnxm7vV1 — Eemeli (@LosBrolin) May 14, 2025

Le classement de la 1ʳᵉ étape des 4 Jours de Dunkerque 2025

Axel Zingle Tobias Lund Andresen Stian Fredheim

