Les 4 Jours de Dunkerque 2026 s’élancent ce mercredi 20 mai. Voici le parcours et les favoris de cette 70ème édition.

La 70ᵉ édition des 4 jours de Dunkerque débute ce mercredi 20 mai. Les coureurs s’élanceront pour cinq étapes à travers la région des Hauts-de-France. Créée en 1955, la course est inscrite au calendrier UCI Pro Series et rapporte 250 points au vainqueur du classement général. Comme en 2025, la Classique Dunkerque / Grand prix des Hauts-de-France aura lieu la veille du départ, ce mardi 19 mai, pour lancer les hostilités. L’an dernier, Sam Watson (Ineos Grenadiers) avait remporté le classement général devant Lewis Askey (Groupama-FDJ) et Carlos Canal (Movistar Team).

Le palmarès des 4 Jours de Dunkerque

Le parcours des 4 Jours de Dunkerque 2026

1ère étape : Lagny-le-Sec -> Laon (177.3 km)

2ème étape : Glisy -> Liévin (187.4 km)

3ème étape : La Sentinelle -> Wallers Arenberg (157.7 km)

4ème étape : Bergue-> Cassel (167.2 km)

5ème étape : Saint-Omer -> Dunkirk (181.3 km)

Les favoris des 4 Jours de Dunkerque 2026





Laurence Pithie (Red Bull Bora-Hansgrohe) ☆☆☆☆





Jon Barrenetxea (Movistar Team) ☆☆☆☆





Lewis Askey (NSN Cycling Team) ☆☆☆













Thibaud Gruel (Groupama – FDJ United) ☆☆





Pierre Gautherat (Décathlon CMA CGM) ☆☆





Rasmus Tiller (Uno-X Mobility) ☆☆





Carlos Canal (Movistar Team) ☆





Kasper Asgreen (EF Education-EasyPost) ☆





Comment suivre les 4 Jours de Dunkerque 2026 à la TV ?

Les 4 Jours de Dunkerque 2026 seront à suivre en direct sur la chaîne L’Équipe et sur Eurosport.