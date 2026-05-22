Rasmus Tiller (Uno-X Mobility) a remporté, ce vendredi, la 3ème étape des 4 Jours des Dunkerque 2026. Présent dans le groupe de tête, le Norvégien a accéléré sous la flamme rouge avant de s’imposer en solitaire à Wallers Arenberg. Bien qu’il semblait le plus fort, Laurence Pithie (Red Bull Bora-Hansgrohe) doit se contenter de la 2ème place. Le Néo-Zellandais conserve le maillot rose de leader, 02″ devant Tiller. Jason Tesson (TotalEnergies) complète le podium du jour. À 29 ans, Tiller décroche sa cinquième victoire chez les professionnels, la première depuis septembre 2023.
Rasmus Tiller remporte la 3e étape des 4 jours de Dunkerque en s’échappant au kilomètre !#lequipeVELO pic.twitter.com/RHA5fgrFhm
— la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) May 22, 2026
Le classement de la 3ème étape des 4 Jours des Dunkerque 2026
- Rasmus Tiller
- Laurence Pithie
- Jason Tesson
Results powered by FirstCycling.com