Première explication entre les favoris attendue ce vendredi sur les pentes du Blockhaus. Voici la présentation de la 7ème étape du Giro d’Italia 2026.

Grande étape dans les Apennins avec 244 km au programme, soit la plus longue étape du Giro 2026. Première partie le long de la côte du Bas-Latium en passant par Sperlonga et Gaeta avant de rejoindre à nouveau Formia et de se diriger vers le nord. Après Venafro, les coureurs empruntent la route à double sens menant à Rionero Sannitico et Castel di Sangro. Premier GPM à Roccaraso, puis passage du col de San Leonardo avant la longue descente menant à Roccamorice, où commence la montée finale du Blockhaus. Les 13 derniers kilomètres sont entièrement en montée sur une route étroite avec de nombreux virages en épingle à cheveux. Pendant près de 10 km, la pente reste supérieure à 9 %, avec des pics pouvant atteindre 14 %. Très brève contre-pente à 500 m de l’arrivée. Dernière ligne droite en montée à environ 8 %.

Départ de l’étape : 10 h 50

Arrivée prévisionnelle : 16 h 53

Nos favoris : Jonas Vingegaard, Giulio Pellizzari, Giulio Ciccone.

Comment suivre l’étape ? Dès 10 h 55 sur Eurosport 1.