Nouvelle opportunité pour les sprinters et la passe de trois pour Paul Magnier ? Voici la présentation de la 6ème étape du Giro d’Italia 2026.

Étape courte et plate. La première partie longe la côte tyrrhénienne jusqu’à Salerne, où débute l’ascension à Cava de’ Tirreni (seul GPM de la journée) pour rejoindre la plaine autour du Vésuve. Après Nola, les 70 derniers kilomètres se déroulent entièrement en ville, avec une succession quasi ininterrompue de localités (présentant les obstacles et le mobilier urbain habituels). Avant d’entrer dans Naples, on parcourt environ 20 km sur une voie rapide. Arrivée dans la ville de Naples sur des routes larges où les sprinters auront le loisir de s’exprimer.

Départ de l’étape : 12 h 45

Arrivée prévisionnelle : 17 h 04

Nos favoris : Tobias Lund Andresen, Paul Magnier, Jonathan Milan.

Comment suivre l’étape ? Dès 12 h 30 sur Eurosport 1.