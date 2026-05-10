Troisième et dernier jour en Bulgarie avec une arrivée dans les rues de la capitale, Sofia. Voici la présentation de la 3ème étape du Giro d’Italia.
Étape divisible en deux parties : la première, toujours en légère montée, se termine à la station de ski de Borovets, et la seconde, toujours en légère descente mène à l’arrivée à Sofia. L’étape se déroule sur des routes larges, même dans les montagnes. À mi parcours, le Borovec Pass (9,2 km à 5,3%) pourrait éliminer certains purs sprinters, qui pourraient manquer à l’appel dans les rues de la capitale bulgare. Dans la dernière partie, à l’approche de la ville, on entre dans une zone de circulation rapide. Les 8 derniers kilomètres sont pratiquement rectilignes, en très légère descente jusqu’au dernier kilomètre où la route devient plate. Ligne d’arrivée de 8 m de large.
Départ de l’étape : 13 h 05
Arrivée prévisionnelle : 17 h 02
Nos favoris : Tobias Lund Andresen, Paul Magnier, Jonathan Milan.
Comment suivre l’étape ? Dès 12 h 15 sur Eurosport 1.