Étape divisible en deux parties : la première, toujours en légère montée, se termine à la station de ski de Borovets, et la seconde, toujours en légère descente mène à l’arrivée à Sofia. L’étape se déroule sur des routes larges, même dans les montagnes. À mi parcours, le Borovec Pass (9,2 km à 5,3%) pourrait éliminer certains purs sprinters, qui pourraient manquer à l’appel dans les rues de la capitale bulgare. Dans la dernière partie, à l’approche de la ville, on entre dans une zone de circulation rapide. Les 8 derniers kilomètres sont pratiquement rectilignes, en très légère descente jusqu’au dernier kilomètre où la route devient plate. Ligne d’arrivée de 8 m de large.

Départ de l’étape : 13 h 05

Arrivée prévisionnelle : 17 h 02

Nos favoris : Tobias Lund Andresen, Paul Magnier, Jonathan Milan.

Comment suivre l’étape ? Dès 12 h 15 sur Eurosport 1.