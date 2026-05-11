Après une journée de transfert, les coureurs arrivent sur le sol italien. Voici la présentation de la 4ème étape du Giro d’Italia 2026.

Une étape courte et rapide, mais comportant une longue montée, bien que peu exigeante à mi-parcours. Départ de Catanzaro pour rejoindre Lamezia Terme sans dénivelé important, puis poursuite le long de la côte tyrrhénienne (SS 18) sur une route large et légèrement vallonnée. Après San Lucido, on aborde l’ascension du Cozzo Tunno (14,4 km à 5,9 %), dont le sommet culmine à 43 kilmètres de l’arrivée. Une montée de près de 15 km, mais sans pentes importantes. S’ensuit une longue descente jusqu’à la plaine du Crati où on atteint l’arrivée à Cosenza, en légère montée. On devrait assister à un nouveau sprint, à moins qu’une équipe décide de durcir dans le Cozzo Tunno pour éliminer les purs sprinters.

Départ de l’étape : 13 h 40

Arrivée prévisionnelle : 17 h 03

Nos favoris : Tobias Lund Andresen, Paul Magnier, Jonathan Milan.

Comment suivre l’étape ? Dès 14 h 00 sur Eurosport 1.