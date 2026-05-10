Paul Magnier (Soudal Quick-Step) a remporté, ce dimanche, la 3ème étape du Giro d’Italia 2026. Comme lors des deux premiers jours de course, Diego Sevilla (Polti-VisitMalta) était dans l’échapppée, lui permettant de conforter son maillot azzuro de meilleur grimpeur, en compagnie de son coéquipier Alessandro Tonelli et de Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber). Arnaud De Lie (Lotto-Intermarché) a été distancé dans la seule difficulté de la journée mais a pu regagner sa place dans le peloton.

🇧🇪 Victor Campenaerts gave a hand to his former teammate, and despite being over a minute down, Arnaud de Lie is back in the lead group! 📺 Follow the #Giroditalia on TV, and on socials, wherever you are 🌐 pic.twitter.com/BNQ0g95XtU — Giro d’Italia (@giroditalia) May 10, 2026

Les trois fuyards sont repris à par le peloton à moins de 500 mètres de la ligne. Jonathan Milan (Lidl-Trek) lance le sprint de loin mais se fait déborder par Paul Magnier, qui s’impose au sprint dans les rues de Sofia et décriche sa deuxième victoire sur ce Giro d’Italia 2026. Le Français conforte son maillot cyclamen de meilleur sprinter. Il devance Jonathan Milan et Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets). Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team) conserve le maillot rose de leader.

Et de deux pour Paul Magnier 🇫🇷 ! Le Français s’offre la 3e étape du Giro à la photo-finish devant Jonathan Milan 🤩#LesRP pic.twitter.com/sDtGHuLa7C — Eurosport France (@Eurosport_FR) May 10, 2026

Le classement de la 3ème étape du Giro d’Italia 2026

Paul Magnier Jonathan Milan Dylan Groenewegen

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