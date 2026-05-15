Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) a remporté, ce vendredi, la 7ème étape du Giro d’Italia 2026. Cinq coureurs prennent la bonne échappée du jour dont Jonathan Milan (Lidl-Trek) ou encore le maillot azzuro de meilleur grimpeur Diego Pablo Sevilla (Polti-VisitMalta) qui a pris des points. Les équipes de leader contrôlent l’écart dans le peloton. Les derniers rescapés de l’échappée sont repris dans l’ascension final du Blockhaus. Les équipiers de Jonas Vingegaard accélèrent dans le peloton avant l’attaque du Danois à moins de 6 km de l’arrivée.

Pellizzari explose et Vingegaard fonce vers la victoire sur cette 7e étape ! Le #Giroditalia est à retrouver en exclusivité sur Eurosport et HBO Max #LesRP pic.twitter.com/abFYsTVyKX — Eurosport France (@Eurosport_FR) May 15, 2026

Seul Giulio Pellizzari (Red Bull Bora-Hansgrohe) est capable de suivre Vingegaard avant de céder quelques hectomètres plus loin. Felix Gall (Décathlon CMA CGM) revient rapidement sur Pellizzari, qui s’est mis dans le rouge, et contre le leader de la Red Bull Bora-Hansgrohe. Jonas Vingegaard s’impose en solitaire au sommet du Blockhaus et décroche sa première victoire sur le Giro. Felix Gall limite très bien la casse et cède seulement 13 secondes au Danois. Jai Hindley (Red Bull Bora-Hansgrohe) complète le podium du jour à 1:02″. Afonso Eulalio (Bahrain Victorious) s’est bien battu et conserve le maillot rose. Il compte désormais 3:14″ d’avance sur Jonas Vingegaard, qui devient le 115ème coureur de l’histoire à remporter une étape sur les trois Grands Tours.

Le plus fort c’est Vingegaard ! Le Danois s’impose en solitaire au Blockhaus avec 13 secondes d’avance sur Gall et décroche sa première étape sur le Giro Le #Giroditalia est à retrouver en exclusivité sur Eurosport et HBO Max #LesRP pic.twitter.com/D0hfZrNZsY — Eurosport France (@Eurosport_FR) May 15, 2026

Le classement de la 7ème étape du Giro d’Italia 2026

Jonas Vingegaard Felix Gall Jai Hindley

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