151 km et 5000 mètres de dénivelé, c’est l’étape reine du Tour d’Italie. Découvrez le parcours, les favoris et les horaires TV de la 19e étape du Giro d’Italia 2026.

Grande étape dans les Dolomites composée uniquement de montées et de descentes. Après une brève approche, les 100 derniers kilomètres concentrent la totalité du dénivelé d’environ 5 000 m. Les ascensions s’enchaînent sans répit : le col Duran (12.1 km à 8.1 %), le col Coi (5.8 km à 9.3 %), la Forcella Staulanza (6.3 km à 6.7 %), le col Giau (Cima Coppi, 9.8 km à 9.3 %), le col Falzarego (10.1 km à 5.4 %) et enfin les 5 km menant à l’arrivée à Piani di Pezzè (5 km à 9.6 %). Le maillot rose Jonas Vingegaard devrait vouloir s’imposer sur cette étape reine du Giro 2026.

Départ de l’étape : 12 h 30

Arrivée prévisionnelle : 16 h 54

Nos favoris : Jonas Vingegaard, Felix Gall, Giulio Ciccone.

Comment suivre l’étape ? Dès 12 h 45 sur Eurosport 1.