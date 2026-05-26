Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) a remporté, ce mardi, la 16ème étape du Giro d’Italia 2026. Une belle échappée de grimpeurs s’est formée dans un premier temps avec Giulio Ciccone (Lidl-Trek) ou encore Einer Rubio (Movistar Team), mais la Visma | Lease a Bike de Jonas Vingegaard ne laisse pas le groupe de tête creuser l’écart. Le maillot rose a, semble-t-il, cocher cette étape.  Dès le pied de la montée finale de Carì (11.6km à 8%), Giulio Pellizzari (Red Bull Bora-Hansgrohe) est distancé.

Davide Piganzoli est le dernier équipier du train Visma | Lease a Bike et s’écarte à 6,6 kilomètres de l’arrivée, moment où Jonas Vingegaard se dresse sur les pédales. Seul Felix Gall (Décathlon CMA CGM) essaie de le suivre, mais l’Autrichien finit par céder. Jonas Vingegaard creuse rapidement l’écart et s’impse en solitaire, sa quatrième victoire sur ce Giro d’Italia 2026. Il devance Felix Gall, +1:09″, et Jai Hindley (Red Bull Bora-Hansgrohe), +1:11″. Vingegaard conforte son maillot rose et compte désormais 4:03″ d’avance sur Felix Gall, son nouveau dauphin.

Le classement de la 16ème étape du Giro d’Italia 2026

  1. Jonas Vingegaard
  2. Felix Gall
  3. Jai Hindley

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Crédit : LaPresse