Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) a remporté, ce mardi, la 16ème étape du Giro d’Italia 2026. Une belle échappée de grimpeurs s’est formée dans un premier temps avec Giulio Ciccone (Lidl-Trek) ou encore Einer Rubio (Movistar Team), mais la Visma | Lease a Bike de Jonas Vingegaard ne laisse pas le groupe de tête creuser l’écart. Le maillot rose a, semble-t-il, cocher cette étape. Dès le pied de la montée finale de Carì (11.6km à 8%), Giulio Pellizzari (Red Bull Bora-Hansgrohe) est distancé.

Jonas Vingegaard s’envole dans la montée vers Cari ! Davide Piganzoli s’écarte, le maillot rose passe à l’attaque et personne n’est en mesure de le suivre à 6,5 kilomètres de l’arrivée #GirodItalia #LesRP pic.twitter.com/TZtK0RV6bP — Eurosport France (@Eurosport_FR) May 26, 2026

Davide Piganzoli est le dernier équipier du train Visma | Lease a Bike et s’écarte à 6,6 kilomètres de l’arrivée, moment où Jonas Vingegaard se dresse sur les pédales. Seul Felix Gall (Décathlon CMA CGM) essaie de le suivre, mais l’Autrichien finit par céder. Jonas Vingegaard creuse rapidement l’écart et s’impse en solitaire, sa quatrième victoire sur ce Giro d’Italia 2026. Il devance Felix Gall, +1:09″, et Jai Hindley (Red Bull Bora-Hansgrohe), +1:11″. Vingegaard conforte son maillot rose et compte désormais 4:03″ d’avance sur Felix Gall, son nouveau dauphin.

👑 Tout simplement le plus fort : Jonas Vingegaard, parti en solitaire à 6 km de l’arrivée, remporte la 16e étape du #Giro et creuse encore l’écart au classement général !#LesRP pic.twitter.com/wcFaIyNiVf — Eurosport France (@Eurosport_FR) May 26, 2026

Le classement de la 16ème étape du Giro d’Italia 2026

Jonas Vingegaard Felix Gall Jai Hindley

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