Jhonatan Narvaez (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce mercredi, la 11ème étape du Giro d’Italia 2026. Avec un parcours procipe aux baroudeurs, de nombreuses équipes voulaient être présentes à l’avant de la course. Après une première partie d’étape très rapide, la bonne échappée a mis de nombreux kilomètres à se dessiner. On retrouve finalement douze hommes à l’avant, dont Jhonatan Narvaez, qui est parvenu à revenir dans un deuxième temps.

⚡️ Two guys for a win, two guys for a Red Bull KM. ⚡️ Due corridori per la vittoria, due corridori al Red Bull KM.#GirodItalia | @redbullita pic.twitter.com/Vpf6B78Oud — Giro d’Italia (@giroditalia) May 20, 2026

Dans la dernière ascension du jour, Enric Mas (Movistar Team) tente de s’isoler mais Jhonatan Narvaez parvient à suivre l’Espagnol. Le champion d’Équateur s’impose au sprint à Chiavari devant Enric Mas. Diego Ulissi (XDS Astana Team) complète le podium du jour. Pas de changement au classement général, Afonso Eulalio (Bahrain Victorious) conserve le maillot rose de leader.

La passe de trois pour Narváez ! L’Équatorien a dominé Enric Mas au sprint pour remporter la 11e étape du Tour d’Italie Le #GirodItalia est à suivre en exclusivité sur Eurosport et HBO Max #LesRP pic.twitter.com/RoMEtq1jSz — Eurosport France (@Eurosport_FR) May 20, 2026

Le classement de la 11ème étape du Giro d’Italia 2026

Jhonatan Narvaez Enric Mas Diego Ulissi

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