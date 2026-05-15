Une fin d’étape vallonnée attend les coureurs ce samedi. Voici la présentation de la 8ème étape du Giro d’Italia 2026.

Étape mixte : première partie le long de la côte adriatique, sur des routes larges et essentiellement rectilignes, et deuxième partie dans l’arrière-pays de Fermo avec une succession de montées et de descentes et plusieurs “murs” à affronter, notamment dans la dernière partie. Après Cupra Marittima, la course se dirige vers l’intérieur des terres et gravit le premier GPM à Montefiore dell’Aso, avant celui de Monterubbiano.

Le peloton arrive ainsi une première fois à Fermo pour affronter le “mur” de la via Cardarelli avant de rejoindre la route SS 16 Adriatica et de mesurer à la montée de Capodarco (GPM) et, en succession rapide, celle de Fermo-Reputolo avec l’arrivée qui suit. Le final est presque intégralement en montée. Après l’ascension de Reputolo qui mène au centre-ville de Fermo (pentes pouvant atteindre 22 %), la route continue de s’élever sur des rues étroites et pavées, avec des pentes parfois raides. Brève descente sur les 750 derniers mètres, puis montée jusqu’à l’arrivée sur une rampe d’environ 10 %.

Départ de l’étape : 13 h 15

Arrivée prévisionnelle : 17 h 04

Nos favoris : Jhonatan Narvaez, Giulio Ciccone, Jonas Vingegaard, Jan Christen.

Comment suivre l’étape ? Dès 10 h 55 sur Eurosport 1.