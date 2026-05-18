Les coureurs s’élancent pour le seul et unique contre-la-montre ce mardi. Voici la présentation de la 10ème étape du Giro d’Italia 2026.

Contre-la-montre sur terrain plat, presque entièrement en ligne droite avec deux demi-tours. Départ à Viareggio en direction du sud à travers la pinède le long du Viale di Tigli. Premier demi-tour à Marina di Torre del Lago pour revenir sur la même route jusqu’à Viareggio, où les coureurs s’engagent sur la promenade en direction du nord. Ils longent la côte de la Versilia jusqu’à Marina di Massa où le parcours bifurque vers l’intérieur des terres pour rejoindre le deuxième demi-tour à Rinchiostra. La course retrouve ensuite la promenade puis bifurque à nouveau vers l’intérieur des terres pour atteindre l’arrivée. Les purs spécialistes du contre-la-montre se disputeront la victoire à l’issue de 42 kilomètres.

Départ du premier coureur : 13 h 15.

Arrivée du dernier coureur : 17 h 14.

Nos favoris : Filippo Ganna, Thymen Arensman, Rémi Cavagna, Magnus Sheffield, Niklas Larsen, Jonas Vingegaard.

Comment suivre l’étape ? Dès 13 h 15 sur Eurosport 1.