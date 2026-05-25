Nouvelle arrivée au sommet pour lancer la troisième semaine de course. Découvrez le parcours, les favoris et les horaires TV de la 16e étape du Giro d’Italia.
Étape de montagne très courte, entièrement sur le territoire suisse. Après une première partie en légère montée, le parcours emprunte un circuit de 22 km à parcourir deux fois, caractérisé par deux montées consécutives, dont la seconde, Leontica (3 km à 8,3%), est exigeante. En quittant le circuit, la course pénètre dans la vallée du Saint-Gothard avec une approche toujours en montée jusqu’à Faido, où commence l’ascension finale de Cari (11,6 km à 8%). Après le coup de force de Jonas Vingegaard et de la Visma | Lease a Bike sur la 14ème étape, une échappée de grimpeurs pourrait avoir de belles chances d’aller au bout.
Départ de l’étape : 13 h 45
Arrivée prévisionnelle : 17 h 01
Nos favoris : Giulio Ciccone, Enric Mas, Wout Poels, Jonas Vingegaard.
Comment suivre l’étape ? Dès 14 h 00 sur Eurosport 1.