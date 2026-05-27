Michael Valgren (EF Education-EasyPost) a remporté, ce mercredi, la 17ème étape du Giro d’Italia 2026. Comme attendu, le peloton laisse filer l’échappée de 29 coureurs où on retrouve Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Jhonatan Narvaez (UAE Team Emirates – XRG) ou encore Enric Mas (Movistar Team), accompagné de trois coéquipiers. Rémi Cavagna (Groupama-FDJ Unites) anticipe et ouvre la route en solitaire pendant près de 60 kilomètres mais le Français est repris juste avant le sprint intermédiaire, où Jhonatan Narvaez prend les douze points, lui permettant de reprendre le maillot cyclamen à Paul Magnier.

🏁 3 KM Valgren and Rubio have a 15″ lead! Can the duo fight it out and chase a #Giroditalia win?? 📺 Follow the #Giroditalia on TV, and on socials, wherever you are 🌐 pic.twitter.com/c6ibKbPwOX — Giro d’Italia (@giroditalia) May 27, 2026

Dans l’ascension d’Andalo-Lever, Einer Rubio (Movistar Team) et Michael Valgren sont les plus forts et se détcahent dans le groupe de tête tandis que Narvaez et Ciccone sont piégés derrière. Ça se regroupe devant à deux kilomètres de l’arrivée. Michael Valgren accélère sous la flamme rouge et s’envole vers la victoire. Le Danois remporte cette 17ème étape et s’offre son premier succès sur un Grand Tour, à 34 ans. Il devance Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) et Damiano Caruso (Bahrain Victorious). Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) conserve le maillot rose au terme d’une journée calme dans le peloton.

La victoire de Michael Valgren ! Le Danois de 34 ans a placé la bonne attaque dans les derniers kilomètres pour remporter la 17e étape du #GirodItalia 🚀 Suivez le Tour d’Italie en intégralité sur Eurosport et HBO Max #LesRP pic.twitter.com/pmd6GtWTRB — Eurosport France (@Eurosport_FR) May 27, 2026

Le classement de la 17ème étape du Giro d’Italia 2026

Michael Valgren Andreas Leknessund Damiano Caruso

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