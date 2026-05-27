Michael Valgren (EF Education-EasyPost) a remporté, ce mercredi, la 17ème étape du Giro d’Italia 2026. Comme attendu, le peloton laisse filer l’échappée de 29 coureurs où on retrouve Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Jhonatan Narvaez (UAE Team Emirates – XRG) ou encore Enric Mas (Movistar Team), accompagné de trois coéquipiers. Rémi Cavagna (Groupama-FDJ Unites) anticipe et ouvre la route en solitaire pendant près de 60 kilomètres mais le Français est repris juste avant le sprint intermédiaire, où Jhonatan Narvaez prend les douze points, lui permettant de reprendre le maillot cyclamen à Paul Magnier.

Dans l’ascension d’Andalo-Lever, Einer Rubio (Movistar Team) et Michael Valgren sont les plus forts et se détcahent dans le groupe de tête tandis que Narvaez et Ciccone sont piégés derrière. Ça se regroupe devant à deux kilomètres de l’arrivée. Michael Valgren accélère sous la flamme rouge et s’envole vers la victoire. Le Danois remporte cette 17ème étape et s’offre son premier succès sur un Grand Tour, à 34 ans. Il devance Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) et Damiano Caruso (Bahrain Victorious). Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) conserve le maillot rose au terme d’une journée calme dans le peloton.

Le classement de la 17ème étape du Giro d’Italia 2026

  1. Michael Valgren
  2. Andreas Leknessund
  3. Damiano Caruso

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Crédit : LaPresse

 