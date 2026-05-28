Paul Magnier (Soudal Quick-Step) a remporté, ce jeudi, la 18ème étape du Giro d’Italia 2026. Quatre coureurs ont ouvert la route avec deux Polti VisitMalta (Mattia Bais, Andrea Mifsud), James Shaw (EF Education-EasyPost) et Jonas Geens (Alpecin – Premier Tech). Dernier rescappé de l’échappée, Geens est repris juste avant la dernière difficulté du jour, le Muro di Ca’ del Poggio (1.1km à 11.3%). Dans cette ascension, Afonso Eulalio (Bahrain Victorious) passe à l’offensive, sans parvenir à faire la diffèrene. Les principaux sprinters limitent bien la casse et basculent dans un deuxième groupe à une dizaine de secondes.

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Johannes Kulset (Uno-X Mobility) et Afonso Eulalio tentent leur chance dans le final mais les Soudal Quick-Step de Paul Magnier prennent les choses en main et reviennent sur les hommes de tête. Idéalement lancé par Jasper Stuyven Paul Magnier s’impose au sprint pour la troisième fois de ce Giro et reprend le maillot cyclamen à Jhonatan Narvaez (UAE Team Emirates – XRG). Il devance Edoardo Zambanini (Bahrain Victorious) et Jonthan Milan (Lidl-Trek). Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) est toujours solide leader avant deux étapes de montagne ce vendredi et samedi.

ET DE TROIS POUR PAUL MAGNIER ! Le Français remporte la 18e étape du Tour d’Italie. Le #Giroditalia est à suivre en exclusivité sur Eurosport et HBO Max #LesRP pic.twitter.com/1CkR1Hl1br — Eurosport France (@Eurosport_FR) May 28, 2026

Le classement de la 18ème étape du Giro d’Italia 2026

Paul Magnier Edoardo Zambanini Jonathan Milan

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