Direction Rome pour la dernière étape de ce Tour d’Italie. Découvrez le parcours, les favoris et les horaires TV de la 21e étape du Giro d’Italia 2026.

Étape finale divisée en deux parties : la mise en route, du départ à Roma-EUR, jusqu’au premier passage sur la ligne d’arrivée, en rejoignant le littoral puis Ostie, avant de revenir dans la zone de départ et de parcourir ensuite le circuit final (8 tours) à l’intérieur de la capitale. Le circuit de 9,5 km est tracé entièrement dans les rues de la ville (larges et parfois dotées de séparateurs de voies). Alternance entre légères ondulations et longues lignes droites reliées par des virages parfois exigeants. Le revêtement est principalement asphalté avec quelques courts tronçons pavés (“sanpietrini”).

Départ de l’étape : 15 h 40

Arrivée prévisionnelle : 18 h 45

Nos favoris : Paul Magnier, Jonathan Milan, Tobias Lund Andresen.

Comment suivre l’étape ? Dès 15 h 45 sur Eurosport 1.