Laurence Pithie (Red Bull Bora-Hansgrohe) a remporté, ce dimanche, la 108ème édition du Tour de Cologne. Dans les 50 derniers kilomètres, le Néo-Zellandais anticipe et se retrouve face à deux Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team en tête de course avec Fred Wright et Aimé De Gendt. Laurence Pithie s’impose au sprint dans les rues de Cologne et renoue avec la victoire, lui qui n’avait plus levé les bras depuis janvier 2024. Il devance Fred Wright et Aimé De Gendt. Tobias Müller (Unibet Rose Rockets) règle le sprint du peloton et prend la 4ème place.

The breakaway trio makes it all the way to the finish and it’s Laurence Pithie who turns a 1-vs-2 situation into his first win of the season! #RundumKölnhttps://t.co/InEnLlkIiz pic.twitter.com/1M2ILDREWQ — Eemeli (@LosBrolin) May 17, 2026

Le classement du Tour de Cologne 2026

Laurence Pithie Fred Wright Aimé De Gendt

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