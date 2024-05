Les 4 Jours de Dunkerque ont lieu du 14 au 19 mai. Voici le parcours et les favoris de cette 68ᵉ édition.

Les 4 Jours de Dunkerque débutent ce mardi 14 mai. Les coureurs s’élanceront pour six étapes à travers la région des Hauts-de-France. Créée en 1955, l’épreuve est inscrite au calendrier UCI Pro Series. L’an dernier, Romain Grégoire (Groupama-FDJ) avait remporté le classement général devant Kasper Asgreen (Soudal Quick-Step) et Cees Bol (Astana Qazaqstan Team). Comme lors des précédentes éditions, l’étape de Cassel sera décisive dans la lutte pour le classement général. Cette année, il n’y aura pas de CLM individuel, mais l’étape du vendredi empruntera certains secteurs pavés de Paris-Roubaix.

Le palmarès des 4 Jours de Dunkerque

Le parcours des 4 Jours de Dunkerque 2024

Mardi 14/05 : 1ʳᵉ étape : Dunkerque → Le Touquet (173 km)

Mercredi 15/05 : 2ᵉ étape : Wimereux → Abbeville (184,3 km)

Jeudi 16/05 : 3ᵉ étape : Saint-Laurent-Blangy → Bouchain (165,1 km)

Vendredi 17/05 : 4ᵉ étape : Mazingarbe → Pont-à-Marcq (171,3 km)

Samedi 18/05 : 5ᵉ étape : Arques → Cassel (179,1 km)

Dimanche 19/05 : 6ᵉ étape : Loon-Plage – Dunkerque (176,8 km)

Yvon Ledanois, directeur sportif Arkéa-B&B Hotels :

« Je suis toujours motivé quand je prends le départ d’une course avec l’équipe Arkéa-B&B Hotels, mais j’ai une affection particulière pour les 4 Jours de Dunkerque. J’aime cette épreuve, cette ambiance qu’elle dégage, l’enthousiasme des nordistes pour notre sport. C’est une course que nous n’allons pas prendre à la légère comme toutes les épreuves sur lesquelles nous nous alignons. Avec Arnaud Démare et l’équipe qu’il aura à ses côtés, il y aura moyen de bien faire sur les étapes. Il ne faut pas non plus occulter le classement général, même si sur le papier, l’étape de Cassel, samedi, est relativement exigeante et favorable à d’autres équipes. Mais avant cette avant-dernière journée de course, il peut se passer pas mal de choses sur cette édition 2024 des 4 Jours de Dunkerque. À nous, donc, de nous montrer entreprenants et opportunistes quand des occasions seront à saisir pour les coureurs de l’équipe ».

Les favoris des 4 Jours de Dunkerque 2024

Riley Sheehan (Israel – Premier Tech) ★★★★





Kasper Asgreen (Soudal Quick-Step) ★★★





Jenno Berckmoes (Lotto Dstny) ★★★





Oliver Naesen (Décathlon AG2R La Mondiale) ★★★





Corbin Strong (Israel – Premier Tech) ★★





Pierre Gautherat (Décathlon AG2R La Mondiale) ★★









Alexandre Delettre (St Michel – Mavic – Auber93) ★★





Milan Menten (Lotto Dstny) ★





Alexis Renard (Cofidis) ★





Samuel Watson (Groupama-FDJ) ★





La startlist des 4 Jours de Dunkerque 2024

Data powered by FirstCycling.com

Comment suivre les 4 Jours de Dunkerque 2024 ?

Les 4 Jours de Dunkerque seront à suivre en direct sur France 3 Hauts-de-France, Eurosport, Corsaire TV et Weo TV.