Romain Grégoire (Groupama-FDJ) a remporté, ce mercredi, la 2ème étape des 4 Jours de Dunkerque 2023. Le puncheur français s’est imposé au sommet de la côte finale dans les rues de Laon. Il devance Ethan Vernon (Soudal Quick-Step) et Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën Team). À 20 ans, Romain Grégoire signe son premier succès chez les professionnels, pour sa première saison dans les rangs de la World Tour de la Groupama FDJ. Membre de l’échappée et après avoir empoché 11″ de bonification, Samuel Leroux (Van Rysel-Roubaix Lille Métropole) s’empare du maillot rose de leader du classement général, 1″ devant Olav Kooij (Jumbo-Visma) et Romain Grégoire.

Le classement de la 2ème étape des 4 Jours de Dunkerque