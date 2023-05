La 67ème édition des 4 jours de Dunkerque s’élance ce mardi 16 mai. Voici le parcours et les favoris de l’épreuve.

Ce mardi 16 mai débute la 67ème édition des 4 Jours de Dunkerque. Les coureurs s’élanceront pour 6 étapes à travers la région des Hauts-de-France. Créée en 1955, l’épreuve fait partie du calendrier UCI Pro Series. L’an dernier, Philippe Gilbert (Lotto-Soudal) avait remporté le classement général devant Oliver Naesen (AG2R Citroën Team) et Jake Stewart (Groupama-FDJ). Nouveauté cette année, la 3ème étape sera un contre-la-montre individuel organisé dans les rues de Saint-Quentin.

Le parcours des 4 Jours de Dunkerque 2023

1ʳᵉ étape : Dunkerque → Abbeville (196.6k) Pour cette 1ʳᵉ étape des 4 Jours de Dunkerque, il y aura 1724 mètres de dénivelé positif au programme répartis sur les 196,6 kilomètres du parcours. Un sprint massif est attendu dans les rues d’Abbeville.

2ème étape : Compiègne → Laon (169.9k) Entre Compiègne et Laon, la deuxième étape des 4 Jours de Dunkerque sera promise aux puncheurs avec une arrivée en haut de la Rampe d’Ardon aussi appelée « La Couloire ».

3ème étape : Saint-Quentin → Saint-Quentin (15.9k) C’est une nouveauté de cette édition 2023, un contre-la-montre individuel plat de 15,9 kilomètres sera au programme de la 4ème étape. Les meilleurs rouleurs tenteront de faire la différence.

4ème étape : Maubeuge → Achicourt (173.8k) Sans difficulté majeure, la 4ème étape emmènera les coureurs de Maubeuge à Achicourt, où les meilleurs sprinters du peloton se disputeront la victoire d’étape.

5ème étape : Roubaix → Cassel (187.7k) C’est l’étape reine de ces 4 Jours de Dunkerque. Le circuit final, à emprunter 8 fois, sera exigeant avec deux difficultés à chaque tour et une arrivée en côte dans les rues de Cassel.

6ème étape : Avion → Dunkerque (182.6k)

Pour clôturer ces 6 jours de course, les sprinters se disputeront une dernière victoire d’étape dans les rues de Dunkerque après 182 kilomètres de course.

Arnaud Gérard, directeur sportif Arkéa-Samsic

« Les organisateurs des 4 Jours de Dunkerque ont introduit un contre-la-montre individuel cette année, et ce chrono aura forcément un rôle influent pour le classement général. Nous, nous allons nous mettre dans une position de chasseurs d’étapes avec Dan McLay pour celles plates qui peuvent se terminer par un sprint massif, et Hugo Hofstetter pour les arrivées qui seront un peu plus « punchys ». Et nous aviserons en fonction des jours passés pour le classement général ».

Les favoris des 4 Jours de Dunkerque 2023

Arnaud De Lie (Lotto Dstny)

Le jeune belge sera l’un des favoris de cette 67ème édition.

Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën Team)

Il tentera de décrocher sa première victoire de la saison.

Kasper Asgreen (Soudal Quick-Step)

Le Danois sera le leader de la Soudal Quick-Step.

Romain Grégoire (Groupama-FDJ)

Le jeune français aura une belle carte à jouer.

Greg Van Avermeat (AG2R Citroën Team)

Récent vainqueur des Boucles de l’Aulne, le Belge est en forme.

Benjamin Thomas (Cofidis)

Le rouleur de la Cofidis tentera de faire la différence lors du contre-la-montre.

Comment suivre les 4 Jours de Dunkerque 2023 ?

L’épreuve sera diffusée tous les jours en direct sur Eurosport 2.