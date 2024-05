Sam Bennett (Décathlon AG2R La Mondiale) a remporté, ce jeudi, la 3ᵉ étape des 4 Jours de Dunkerque. Déjà vainqueur de la 2ᵉ étape, l’Irlandais a de nouveau levé les bras, dans les rues de Bouchain cette fois-ci. Il devance Milan Fretin (Cofidis) et Amaury Capiot (Arkéa – B&B Hotels). Bennett décroche sa deuxième victoire de la saison et conforte son maillot rose de leader des 4 Jours de Dunkerque avant l’étape des pavés ce vendredi.

Le dernier kilomètre de cette 3ème étape avec la victoire Sam Bennett (DAT).@CorsaireTV @hautsdefrance @Dunkerque #4JDD pic.twitter.com/fphuvVvA0b — 4 Jours de Dunkerque / GP des Hauts-de-France (@4JDDunkerque) May 16, 2024

La réaction de Sam Bennett :

« Nous avions un plan différent pour aujourd’hui, on a su s’adapter dans le final et montrer notre expérience pour contrôler la situation. Avec l’équipe, on a pris des décisions rapidement et c’étaient les bonnes, ce qui m’a permis de sprinter dans de très bonnes conditions. Nous avons une bonne dynamique et je pense qu’il y aura encore de bons résultats à venir. Je suis là pour remporter des courses et j’espère revenir sur le Tour de France pour montrer que je suis encore capable de gagner. J’ai toujours cru que je pouvais revenir et je vais continuer de croire moi. »

Le classement de la 3ᵉ étapes des 4 Jours de Dunkerque

Sam Bennett Milan Fretin Amaury Capiot

