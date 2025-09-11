Direction le Canada pour deux courses World Tour. Tadej Pogačar, Wout van Aert, Arnaud De Lie,… Voici la présentation des GP cyclistes de Québec et de Montréal.

Grand Prix Cycliste de Québec

Le GP cycliste de Québec aura lieu ce vendredi 12 septembre. Créée en 2010, l’épreuve fait partie du calendrier UCI World Tour depuis 2011. Vainqueur en 2018 et 2019, Michael Matthews a réalisé le triplé l’an dernier et s’imposant au sprint devant Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) et Rudy Molard (Groupama-FDJ).

Le palmarès du GP Cycliste de Québec

Le parcours du GP Cycliste de Québec 2025

Le circuit du Grand Prix Cycliste de Québec conviendra particulièrement aux puncheurs et aux habitués des pentes raides. Il sera parcouru 18 fois avec une arrivée en côte sur les emblématiques Plaines d’Abraham.

Les favoris du GP Cycliste de Québec 2025





Arnaud De Lie (Lotto) ★★★★





Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG) ★★★★





Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) ★★★





Michael Matthews (Jayco-AlUla) ★★





Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team) ★★





Grand Prix Cycliste de Montréal

Deux jours plus tard, ce dimanche 14 septembre, aura lieu le GP cycliste de Montréal. L’an dernier, Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG) avait dominé la course, quelques jours avant de devenir champion du monde. Cette année encore, le Slovène sera au départ pour préparer les mondiaux.

Le palmarès du GP Cycliste de Québec

Le parcours du GP Cycliste de Montréal 2025

Le circuit du Mont-Royal, imposant 17 fois son ascension, sera impitoyable pour les coureurs. Un parcours redoutable, aux ascensions répétitives extrêmement exigeantes et au rythme très difficile.

Les favoris du GP Cycliste de Montréal 2025





Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG) ★★★★★





Oscar Onley (Picnic PostNL) ★★★





Florian Lipowitz (Red Bull Bora-Hansgrohe) ★★★





Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) ★★





Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team) ★





Comment suivre les GP Cyclistes de Québec et Montréal à la TV ?

Les deux courses seront diffusées sur les antennes d’Eurosport. Le GP de Québec sera à suivre en direct dès 18 h 15 tandis que le GP de Montréal sera à suivre dès 20 h 30.