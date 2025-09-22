Jakob Söderqvist (Suède) est devenu, ce lundi, champion du monde du contre-la-montre chez les Espoirs. Au terme des 31,2 km du parcours vallonné, le futur coureur de la Lidl-Trek a réalisé le meilleur temps en 38:24″, à près de 49 km/h de moyenne. Il devance Nate Pringle (Nouvelle-Zélande), +1:04″, et Maxime Decomble, +1:04″, qui offre la première médaille de ces mondiaux à la France en prenant la troisième place.
