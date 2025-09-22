À découvrir

Championnats du monde cyclisme 2027 : le tracé dévoilé Le parcours des championnats du monde de cyclisme 2027 a été dévoilé, avec la côte de Domancy qui sera au programme, 47 ans après...

Tadej Pogacar sacré champion du monde Parti à 100 kilomètres de l'arrivée, Tadej Pogacar décroche le premier titre de champion du monde de sa carrière.

Championnats du monde : Julian Alaphilippe abandonne après une chute Victime d'une chute, Julian Alaphilippe a été contraint à l'abandon sur la course en ligne des championnats du monde.

Lotte Kopecky conserve son titre de championne du monde Lotte Kopecky conserve son titre de championne du monde. La Belge a devancé Chloe Dygert (États-Unis) et Elisa Longo Borghini (Italie) au sprint.

Niklas Behrens sacré champion du monde Espoirs Niklas Behrens (Allemagne) est devenu, ce vendredi, champion du monde chez les Espoirs devant Martin Svrček et Alec Segaert.

L’Australie championne du monde du relais mixte L'Australie est devenue championne du monde 2024 du relais mixte, une seconde devant l'Allemagne. L'Italie complète le podium à 08".

Championnats du monde CLM : Ivan Romeo sacré chez les Espoirs Ivan Romeo est le nouveau champion du monde du contre-la-montre chez les Espoirs. L’Espagnol a devancé Jakob Söderqvist (Suède) Jan Christen (Suisse).

Paul Seixas champion du monde du CLM Juniors Paul Seixas (France) est devenu champion du monde du CLM Juniors devant les Belges Jasper Schoofs et Matisse Van Kerckhove.

Remco Evenepoel conserve son titre de champion du monde du CLM Remco Evenepoel (Belgique) a conservé son titre de champion du monde du CLM devant les Italiens Filippo Ganna et Edoardo Affini.